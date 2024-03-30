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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس القبائل بعد مائدة الإفطار لغزة يتصدر الأكثر تداولا على مواقع التواصل

حكاية خير
حكاية خير

افتتحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مائدة إفطار "حكاية خير" لأهالى غزة  قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد تنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية أطول مائدة إفطار بدون طعام طول 8 كم علي ساحل العريش وارسال أكثر من 100 ألف وجبة لأهالينا في غزة بفلسطين وذلك فى إطار الدور المصري لدعم القضية الفلسطينية.

وانطلقت فعاليات "حكاية خير" في العريش،بالإفطار الرمزي علي شاطئ العريش الذي اقتصر على المياه والتمر كنوع من التضامن مع الأسر الفلسطينية، وفي ختام اليوم تم تكريم حفظة القرآن الكريم و بعض اسر الشهداء وتقديم مساعدات تيسير الزواج علي عدد من الفتيات الي جانب تقديم رحلات عمرة مجانية واختتمت اليوم بفقرة إنشاد دينى للفنان وائل الفشني لأهالي سيناء.

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وقد حضرت الفعالية والمهندسة  نيفين عثمان رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ وكبار العائلات وشيوخ القبائل في شمال سيناء، بجانب مشاركة أهالي شمال سيناء تأكيدا للدور المصري قيادة وشعبا في دعم القضية الفلسطينية .

ومن بين أبرز التعليقات على الهاشتاج، "مجلس القبائل والعائلات بعت ١٠٠ الف وجبة فطار لغزة عاش بجد  ⁧، كما أضاف البعض "أهل سيناء عمرهم مبيفشلوا يبهرونا بقيمهم و رجولتهم و موقف النهارده مش غريب عليهم انهم يأثروا إخواتنا على انفسهم و يبعتوا الوجبات ليهم و يفطروا تمر.‏⁧‫

كما شارك البعض لقطات من الإفطار علي ساحل العريش قائلين "الله عليكم يا أهل سيناء، كان نفسي اكون معاكم واشارك في ارسال وجبات إفطار لأهلنا في غزة.

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