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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر الدولار في البنوك اليوم 31-3-2024

سعر الدولار
سعر الدولار

بلغ  أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47 جنيها للشراء و 47.1 جنيه للبيع في ميد بنك، وذلك في بداية تعاملات اليوم الأحد 31-3-2024.

وجاء ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.05 جنيه للشراء و 47.15 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

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واستقر سعر الدولار أمام الجنيه في ، داخل الجهاز المصرفي المحلي دون أي تغيير ، على مستوي 39 بنكا حكوميا وخاصا.

سعر البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.32 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

متوسط السعر 

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك الأخري نحو 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري الخليجي، الإسكندرية، المصرف المتحد، الإسكندرية، العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، المصرف العربي الدولي AIB، الأهلي المتحد، الاستثمار العربي AI،العربي الافريقي الدولي، القاهرة، المصري لتنمية الصادرات EB، البركة، قناة السويس".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول محققا نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي و البنك الأهلي الكويتي.

تعليمات للتقييم الداخلي لكفاية رأسمال البنوك

اصدر البنك المركزي المصري تعمليمات البنوك بشأن "المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل للبنوك".

وشددت تعليمات حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري والمرسلة لرؤساء البنوك بضرورة  الالتزام بتلك التعليمات  لدى إعداد اختبارات التحمل بتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وموافاة البنك المركزي .

كما تضمنت التعليمات بموافاة البنك المركزي بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي خلال مدة أقصاها ٩٠ يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية،  بدءاً من نهاية السنة المالية لعام ٢٠٢٤.

أسباب اتخاذ القرار

أرجع قرار محافظ البنك المركزي لاصداره ذلك التقرير في إطار حرص البنك  على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري، وعملاً على إرساء إطار فعال متكامل لاختبارات التحمل التي تلتزم البنوك بإجرائها لدى إعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وبهدف تقييم مدى قدرة ومرونة البنوك في التعامل مع المخاطر المختلفة.

البنك المركزي والشمول المالي

كشف شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، عن استهداف البنك زيادة عدد مراكز مبادرة رواد النيل في الفترة المقبلة لتغطي معظم المناطق الجغرافية علي مستوي الجمهورية.

وقال " لقمان" في تصريحات له، أن إجمالي عدد مراكز مبادرة رواد النيل وصلت لـ110 مراكز على مستوى 24 محافظة، مؤكدا أن البنك يعمل بالتنسيق  مع الجهات الحكومية والأكاديمية في مبادرة "رواد النيل"

وأوضح أن هناك دعما مع جميع الجهات المعنية لمساندة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلًا عن تشجيع القطاع المصرفي على تقديم الخدمات غير المالية والاستشارية اللازمة لهم في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لتلك الفئات مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات المملوكة للمرأة.

 بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والفئات المهمشة وإدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يساهم في تعزيز الشمول المالي وتحقيق استراتيجية  التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة "رواد النيل" بالتعاون مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية، ويتبع المبادرة خمسة برامج رئيسية من بينها "مراكز تطوير الأعمال" التي تتيح خدماتها لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال زيارة الوحدات الموجودة في فروع البنوك أو مراكز الشباب أو الجامعات في 24 محافظة، أو من خلال التقديم على تلك الخدمات عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة https://np.eg.

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