رسومات بكار ورشيدة تظهر في إفطار المطرية

رصد موقع “صدى البلد” رسومات بكار ورشيدة في شارع ترعة الغزالي في المطرية خلال حفل إفطار المطرية الشعبي، يوم الاثنين.

شارك في تجهيز الافطار سكان المنطقة ويتم توزيع الأدوار على عشرات الشباب والسيدات من سكان الحي، ويشترك أيضا كبار السن في تجهيز هذا الإفطار ويتم تمويله من جميع سكان المنطقة ليخرج في افضل صورة.

بكار ورشيدة

بكار مسلسل كارتون مصري، وأول شخصية كارتونية مصرية حقيقية، أبدعتها المخرجة الراحلة منى أبو النصر وأخرجت عدة أجزاء من المسلسل ثم استكمله ابنها شريف جمال بعد وفاتها عام 2003 توقف عرض المسلسل عام 2007 وتم استكماله في رمضان 2015 و2016 بجوده عاليه بشكل فيلم ثلاثي الأبعاد.

بكار هو طفل نوبي من جنوب مصر، يعيش مع والدته في إحدى قرى النوبة، ومع عنزته رشيدة، وفي كل حلقة من حلقات المسلسل يخوض مغامرة جديدة مع أقرانه في المدرسة، سواء داخل قريته، أو خارجها.

غنى الفنان محمد منير تتري البداية والنهاية للمسلسل وهما من أشهر التترات وأحبها لجميع المصريين على اختلاف أعمارهم.

Screenshot_2024-03-30-20-03-47-36

Screenshot_2024-03-30-20-03-19-09

Screenshot_2024-03-30-20-03-11-38

Screenshot_2024-03-30-20-03-09-21

Screenshot_2024-03-30-20-03-06-90

Screenshot_2024-03-30-20-02-52-95

Screenshot_2024-03-30-20-02-43-78

Screenshot_2024-03-30-20-02-36-89

Screenshot_2024-03-30-20-02-31-97

Screenshot_2024-03-30-20-02-26-62

Screenshot_2024-03-30-20-02-16-11

Screenshot_2024-03-30-20-01-58-31

Screenshot_2024-03-30-20-01-52-55

Screenshot_2024-03-30-20-01-42-29

Screenshot_2024-03-30-20-01-30-50

Screenshot_2024-03-30-20-01-26-71

Screenshot_2024-03-30-20-01-22-19

Screenshot_2024-03-30-20-01-17-85

Screenshot_2024-03-30-20-01-11-03

Screenshot_2024-03-30-20-01-06-84

Screenshot_2024-03-30-20-00-59-71

Screenshot_2024-03-30-20-00-52-79

Screenshot_2024-03-30-20-00-45-12

Screenshot_2024-03-30-20-00-24-11

Screenshot_2024-03-30-20-00-13-24

Screenshot_2024-03-30-20-00-08-04

Screenshot_2024-03-30-19-59-52-79

Screenshot_2024-03-30-19-59-39-03

Screenshot_2024-03-30-19-59-16-23