بدون سابق إنذار الحلقة 5.. آسر ياسين يبحث عن سجلات حضانة ابنه

تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل بدون سابق انذار بذهاب مروان لمكتب صحة الإسماعيلية للبحث عن سجلات الحضانة في يوم مولد نجله عمر، وذلك ليعثر على نجله الحقيقي، والذي يشك في أنه تم تبديله في الحضانة عقب مولده بمدينة الإسماعيلية.

يفاجأ مروان باختفاء ورقة نجله من سجلات الحضانة، الأمر الذي يثير استغرابه ليقوم بمعرفة أسماء الممرضات اللاتي كن موجودات في هذا اليوم بالحضانة ليبحث وراءهم في سبب اختفاء الورقة.



تعقد الأمور بين حسن "شقيق مروان" وطليقته والتي تطالبه بواجباته تجاهها وتجاه أولادها بعدما تم الطلاق بين الثنائي ليجد حسن نفسه مطالب بالعديد من الالتزامات المادية فوق الديون التي عليه والقضية التي خرج منها بكفالة، بعد وفاة أحد العمال بمحله الخاص.





المسلسل من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

بدون سابق إنذار من بطولة أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .

شهدت الحلقة ٤ من مسلسل بدون سابق انذار أحداثا مثيرة حيث تبدأ بتدهور الحالة الصحية لعمر نجل مروان وليلى، ليضطر مروان للذهاب من جديد إلى أسرة الطفل الذي يشتبه بتبدل نجله عمر بنجلهم خلال عملية الولادة بمحافظة الإسماعيلية.

وضمن أحداث الحلقة، يذهب مروان للأسرة في الإسماعيلية وذلك لإجراء تحليل DNA ليكشف إذا ما كان عمر نجلهم أم لا وذلك للحصول على التبرع اللازم لحالته من أشقائه إذا ثبت نسبه لهذه الأسرة.

يأتي الرجل وامرأته إلى القاهرة من أجل رؤية ابنهم المحتمل عمر، ولإجراء تحليل DNA هناك، غير أن المفاجأة تكمن في سلبية التحليل وبذلك يكون عمر ليس ابنا لهذه الأسرة، وتفرح ليلى بذلك ليظل معها ولا تأخذه هذه الأسرة.



