بدون سابق إنذار الحلقة 4 .. تدهور الحالة الصحية لنجل آسر ياسين

شهدت الحلقة ٤ من مسلسل بدون سابق انذار أحداثا مثيرة حيث تبدأ بتدهور الحالة الصحية لعمر نجل مروان وليلى، ليضطر مروان للذهاب من جديد إلى أسرة الطفل الذي يشتبه بتبدل نجله عمر بنجلهم خلال عملية الولادة بمحافظة الإسماعيلية.

وضمن أحداث الحلقة، يذهب مروان للأسرة في الإسماعيلية وذلك لإجراء تحليل DNA ليكشف إذا ما كان عمر نجلهم أم لا وذلك للحصول على التبرع اللازم لحالته من أشقائه إذا ثبت نسبه لهذه الأسرة.

يأتي الرجل وامرأته إلى القاهرة من أجل رؤية ابنهم المحتمل عمر، ولإجراء تحليل DNA هناك، غير أن المفاجأة تكمن في سلبية التحليل وبذلك يكون عمر ليس ابنا لهذه الأسرة، وتفرح ليلى بذلك ليظل معها ولا تأخذه هذه الأسرة.

ومن جديد يسافر مروان للإسماعيلية ويبحث من جديد في المستشفى التي ولد فيها عمر أملا في إيجاد نجله الحقيقي وذلك بعد سلبية تحليل ال DNA الخاص به مع نجله عمر في الحلقة الأولى من المسلسل.

أحداث كثيرة ومثيرة في الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق إنذار حيث يكتشف مروان و ليلى أن عمر ليس ابنهم و يحاولان استيعاب الصدمة.

يصارع كل منهما مشاعره تجاه عمر و تجاه مرضه و هم يفكرون في الخطوة القادمة حتى تظهر فكرة ان هناك خطأ قد حدث في مستشفى ولادة عمر في الإسماعيلية فيقرر مروان زيارتها لمحاولة الوصول لأي معلومة قد تفيدهم.. . يبحث مروان في أرشيف المستشفى بين الملفات ليجد عنوان يشعر أنه سيدله على ابنه فيقرر زيارته و لكن لا يوصله لشئ فيطلب مساعدة ابن عمه عماد و يضطر ان يحكي له كل ما حدث، يصل مروان الي العنوان بمساعدة عماد ليفاجئ بمفاجئة كبيرة في نهاية الحلقة الحلقة الثالثة.

المسلسل من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

بدون سابق إنذار من بطولة أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة بسمة .