مسلسل إمبراطورية م الحلقة 19 .. خالد النبوي يرفض زواج ابنته

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل إمبراطورية م العديد من الأحداث بدأت بذهاب كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز) إلى مكتب مختار أبو المجد (خالد النبوي) ليطلب منه أن يسجل معه حلقة تعرض فى البرنامج عنده ليناقش سبب رفضه بيع المنزل ولكن مختار يرفض.

مروان (نور النبوي) يتحالف مع نادين مندوبة شركة يحيي شاكر العقارية لمحاولة إقناع والده مختار أبو المجد (خالد النبوي) ببيع المنزل .

مختار أبو المجد يرفض زواج ابنته مني (هاجر السراج) من زميلها أحند ، ويواجهه بكذبه.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.