مسلسل إمبراطورية م الحلقة18 .. نور النبوي يحاول إجبار والده على بيع المنزل

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل إمبراطورية م العديد من الأحداث ، حيث ذهبت نادين مندوبة شركة يحيي شاكر العقارية إلى مني (هاجر السراج) وتتطلب منها إقناع والدها مختار أبو المجد (خالد النبوي) ببيع المنزل مقابل مبلغ كبير.

ضياء المحامي الخاص ب مي (حلا شيحة) يحاول إقناعها ببيع المنزل وترك المخبز وتتدرب معه فى مكتب المحاماة مثل ما كانت ترغب فى بداية حياتها.

مروان ( نور النبوي) يحاول يقنع إخواته لإجبار والده على بيع المنزل ومني (هاجر السراج) ترفض التحالف معه.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.