مسلسل إمبراطورية م الحلقة 16.. نور النبوي يضع قوانين جديدة لإدارة المنزل

شهدت الحلقة السادسة عشرة العديد من مسلسل إمبراطورية ميم، العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده ومناقشة القوانين الجديدة لإدارة المنزل بعد فوز مروان أبو المجد.

أولاد مختار أبو المجد (خالد النبوي) يحاولون الاعتذار له عن ما صدر منهم خلال الفترة الماضية ووقوفهم بجانب شقيقهم مروان ليكتسح الانتخابات.

مروان أبو المجد (نور النبوي) يقرر وضع قوانين جديدة لإدارة المنزل بعد فوزه فى الإنتخابات والتحكم فى إدارة المنزل بدلًا من والده.

سلمي (رشا مهدي ) تخبر زوجها كريم الدالي (محمد محمود عبدالعزيز) بأنه طليقته مي (حلا شيحة) على علاقة برجل أرمل ولديه أولاد.

يعرض مسلسل إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه.

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.