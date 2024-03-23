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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل اميراطورية م الحلقة 13 .. انتخابات في منزل مختار أبو المجد

صدى البلد

تبدأ الحلقة 13 من مسلسل إمبراطورية م، باستعدادات مكثفة في منزل مختار أبو المجد لإجراء الانتخابات الديمقراطية بينه وبين ابنه نور لتسليم سلطة المنزل له في حال فوزه.

بينما يذهب نور النبوي إلى الشركة العقارية لاقناعهم بعودة المياه للمنزل، بعد منع الخدمة عنهم كنوع من الضغط على مختار لبيع المنزل.

وبالفعل عادت المياه للمنزل بعد اتفاق نور النبوي مع الشركة، مقابل اقناع مختار ببيع المنزل، وعاد للمنزل ليحتفل معهم بعودة المياه.

مسلسل إمبراطورية م، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة. والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة

مسلسل إمبراطورية ميم

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