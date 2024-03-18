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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رائعة إحسان عبدالقدوس.. "مسلسل إمبراطورية م" تناول عصري لمشاكل الآباء والأبناء.. فيديو

إمبراطورية م
إمبراطورية م

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان رائعة إحسان عبدالقدوس.. "مسلسل إمبراطورية م" تناول عصري لمشاكل الآباء والأبناء.

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مسلسل محارب الحلقة 8 | حسن الرداد متهم بقتل ماجد المصري

قصة من أوراق إحسان عبدالقدوس ووحي من فيلم يعد أيقونة من أيقونات السينما المصرية هو إمبراطورية ميم.

وبروح عصرية حديثة تتبدل الأدوار في مسلسل امبراطورية ميم لتصبح المواجهة مع الأب وليست الأم كعودة لأصل القصة وعلامة من علامات العصر الحديث والتمرد على القيود الأبوية في التربية.

 

لكن تربية مختار أبو المجد (خالد النبوي) مختلفة، فهو يتعامل مع أسرته كوزراء المستقبل وينمي فيهم حب الاجتهاد والعمل وعيش الحياة، لكنه يواجه مشكلات أكبر مما يتخيل.

 

مختار أبو المجد شخص رومانسي هادئ يربي أولاده كما اتفق مع زوجته الراحلة، يعيش قصة حب طويلة، يكتب لزوجته رسائل دائمة عن الأولاد وحياتهم، وعندما يغضب يتذكر حديثهما الدائم الذي لا ينقطع فينسى كل الأزمات. 
 

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