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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 17 .. ظهور عشيقة جديدة لخالد النبوي

خالد النبوي
خالد النبوي

شهدت الحلقة السابعة عشرة من مسلسل إمبراطورية ميم العديد من الأحداث الطريفة بين مختار أبو المجد وأولاده.

إنتحال مصطفي نجل مختار أبو المجد (خالد النبوي) شخصية رجل فى عمر ال32 عام وتعرف على فتاة من خلال حساب على موقع فيسبوك بصورة والده ، وذهبت (بسنت السبقي) إلى منزل مختار لإعتقادها أنه مصطفي أبو المجد، ولكنه تتفاجيء بالحقيقة وأن مصطفى طفل عنده 8 سنوات وليست هو.

كريم الدالي (محمد محمود عبد العزيز) يذهب إلى مخبز طليقته مي (حلا شيحة) وهى تجلس مع مختار أبو المجد (خالد النبوي) ويطلب من مي أن تقنع مختار أن يظهر معه فى البرنامج بسبب رفضه لبيع منزله.

مادي (مايان السيد) توصل مروان (نور النبوي) إلى المنزل ويحدث نزاع بينه وبين والده بسبب وصوله المنزل فى وقت متأخر. 

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يعرض مسلسل  إمبراطورية م حصريا على قناة dmc دراما وdmc.

ملخص الأحداث

مسلسل "إمبراطورية م" تدور أحداثه بإطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه. 

أبطال مسلسل إمبراطورية م

مسلسل “إمبراطورية ميم” من بطولة خالد النبوي،  حلا شيحة،  نشوي مصطفي ، نور النبوي ، محمود حافظ ، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم كواليس مسلسل إمبراطورية ميم مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024

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