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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمادة هلال يوضح سبب إعتذار ماجد المصري عن مسلسل المداح 4 |خاص

حمادة هلال
حمادة هلال

قال الفنان حمادة هلال أن مشاركة الفنان فتحي عبد الوهاب فى مسلسل “المداح4” هو إضافة كبيرة للعمل .

وأضاف حمادة هلال لكاميرا “صدي البلد” لا يمكن القول أو المقارنة بمن سيجسد الدور بطريقة أفضل ، وأن ماجد المصري فنان كبيرومتميز وإعتذاره عن الدور كان بسبب إنشغاله بأعمال أخري ، وقبول فتحي عبد الوهاب الدور يعتير إضافة كبيرة للعمل ، معلقًا: “ماجد المصري وفتحي عبد الوهاب أصحابي وإخواتي وكل واحد عنده طريقته الخاصة لإقناع الجمهور”.

وأستكمل حمادة هلال حديثه ، قائلًا: أن مسلسل المداح يعتمد دائما على إنتهاء كل جزء بفنان مختلف مثل ما فعل فى المداح1 بوجود الفنان بيومي فؤاد ، والجزء الثاني بوجود الفنان كمال أبو رية.

ويضم الجزء الرابع عددا كبيرا من نجوم الفن وعلى رأسهم حمادة هلال ودنيا عبد العزيز وهبة مجدي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

وانضم الفنان فتحي عبد الوهاب إلى نجوم الجزء الرابع فى المسلسل، بجانب صفاء جلال ويوسف حمادة هلال.

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC  مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.

مسلسل المداح مسلسل المداح4 كواليس مسلسل المداح مسلسلات رمضان 2024 أعمال حمادة هلال

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