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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمادة هلال يخطف التريند بمسلسل المداح أسطورة العودة.. تفاصيل

حمادة هلال
حمادة هلال

تصدر مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" ترند جوجل في مصر والدول العربية، بعدما شهدت حلقاته أحداثا مثيرة ومليئة بالتطورات. 

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وتضمنت أحداث الحلقة الثالثة هرب صابر المداح (حمادة هلال) بعد قتل ضرغام (فتوح أحمد) على يد صخر (دياب)، وأكدت منال (دنيا عبدالعزيز) لرحاب (هبة مجدي) أن صابر المداح هو من سحر لها، مما أدى إلى صراع داخلي بين مشاعرها وشكوكها.

مسلسل المداح أسطورة العودة 

بدأ صابر المداح في البحث عن سراديب الموت في الإسكندرية، حيث اكتشف وثيقة تاريخية مليئة بالطلاسم، وقتلت عائشة ابنة عمة صابر المداح ابنتها وطبختها، وهي القضية الشهيرة التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة، ثم تم القبض عليها، واعترفت بأنها قتلتها من أجل حمايتها من الجن.

طلبت مي سليم، مديرة شركة سوشيال ميديا، من أحد رواد السوشيال ميديا فضح الجريمة التي حدثت للتشهير بـ صابر المداح.

ظهر تامر شلتوت ويخبر حمادة هلال أنه توقف عن خدمة الله وذهب وراء سميح، وأخبره أن البوابات فتحت وخدام قزح خرجوا.

انتهت أحداث الحلقة بمشهد محاكمة عائشة وظهور الدكتور سميح (فتحي عبدالوهاب) والجني صخر (دياب) وإنفجار المحكمة بتدبير من سميح قبل بدء النطق بالحكم عليها.

مسلسل "المداح أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

حمادة هلال هبه مجدى فتحي عبدالوهاب مسلسل المداح الفنان حمادة هلال

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