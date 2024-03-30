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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بدون سابق إنذار الحلقة 5 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

بدون سابق إنذار
بدون سابق إنذار

تعرض اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل “ بدون سابق إنذار ” ، والذي بدء عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان . 

ومن المقرر عرض الحلقة الخامسة من مسلسل “ بدون سابق إنذار ” علي قناة dmc ،  الساعة السادسة والربع مساءًا ، بينما ستكون الإعادة الساعة الخامسة فجرًا . 

المسلسل  من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري و سمر طاهر و كريم الدليل.

بدون سابق إنذار من بطولة  أسر ياسين وعائشة بن احمد و نهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام  وعمر الشناوي و ظهور خاص للنجمة  بسمة .

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أحداث الحلقة الرابعة من “ بدون سابق إنذار ” : 

 

شهدت الحلقة ٤ من مسلسل بدون سابق انذار أحداثا مثيرة حيث تبدأ بتدهور الحالة الصحية لعمر نجل مروان وليلى، ليضطر مروان للذهاب من جديد إلى أسرة الطفل الذي يشتبه بتبدل نجله عمر بنجلهم خلال عملية الولادة بمحافظة الإسماعيلية.

وضمن أحداث الحلقة، يذهب مروان للأسرة في الإسماعيلية وذلك لإجراء تحليل DNA ليكشف إذا ما كان عمر نجلهم أم لا وذلك للحصول على التبرع اللازم لحالته من أشقائه إذا ثبت نسبه لهذه الأسرة.

يأتي الرجل وامرأته إلى القاهرة من أجل رؤية ابنهم المحتمل عمر، ولإجراء تحليل DNA هناك، غير أن المفاجأة تكمن في سلبية التحليل وبذلك يكون عمر ليس ابنا لهذه الأسرة، وتفرح ليلى بذلك ليظل معها ولا تأخذه هذه الأسرة.

 

 

بدون سابق انذار عائشة بن احمد مسلسل بدون سابق انذار هاني خليفة احمد خالد صالح

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