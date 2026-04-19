القبض على طرفي مشاجرة بسبب أماكن جمع الخردة بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تجمع عدد من الأشخاص والإدعاء بقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة بأحد الشوارع بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين تجمع المذكورين فى المكان المشار إليه لحدوث مشاجرة بين طرف أول (5 عمال) ، وطرف ثان (7 عمال) "جميعهم يعملون بجمع الخردة" بسبب خلاف حول أماكن جمع الخردة وإستخلاص المواد البلاستيكية والكرتون منها ، وتبين عدم صحة تعاطيهم المواد المخدرة أو الإتجار بها.

وأمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





