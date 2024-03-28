عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماجدة خير الله: أشغال شقة وبابا جه أفضل الأعمال الكوميدية في رمضان lخاص

صدى البلد

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها  في أفضل الأعمال الكوميدية التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم. 

وقالت الناقدة ماجدة خير الله : اري أن أفضل الأعمال الكوميدية التي عرضت حتي النصف الأول من شهر رمضان الكريم ، هما مسلسل أشغال شقة من بطولة هشام ماجد ، ومسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني . 

 

أشغال شقة الحلقة 15 والأخيرة.. هشام ماجد يستعيد شقته وأسماء جلال حامل

مي كساب ضيف شرف الحلقة 14 من "أشغال شقة"

أبطال مسلسل أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

 

 

ضيوف شرف أشغال شقة:

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

مسلسل بابا جه : 

 

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

 

 

ماجدة خير الله مسلسل أشغال شقة محمد عبد العظيم مسلسل بابا جه مصطفى غريب سلوى محمد علي سامي مغاوري هشام ماجد الناقدة ماجدة خير الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

قبل عيد الفطر.. موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة

ترحيل 18 لاعبًا مصريًا من الإمارات| اتحاد الكرة يرد

ترشيحاتنا

كان لازم نلعب بـ5 دفاع|محلّل رياضي يوضح لـ««شوبير» الخطة الأفضل للمنتخب الكرواتي

قصف مدفعي إسرائيلي على خان يونس جنوبي قطاع غزة

الري: أعضاء اليونسكو يدعمون مبادرة "AWARe" لأهمية المياه في مواجهة تغير المناخ

العشر الأواخر من رمضان.. متى تبدأ وأهم أعمالها

خامات مصرية بنسبة 100%.. وزير النقل يكشف تفاصيل مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة

زيارة مهمة لمدير الاستخبارات الخارجية الروسية إلى كوريا الشمالية |ماذا جرى؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

بإمكانيات خارقة وسعر لن تصدقه .. فيفو تطلق جهاز Pad 3 Pro

ياسمين عبد العزيز|إطلالات أثارت الجدل لها بعد الإنفصال عن العوضي

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ