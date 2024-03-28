ماجدة خير الله: أشغال شقة وبابا جه أفضل الأعمال الكوميدية في رمضان lخاص

كشفت الناقدة ماجدة خير الله عن رأيها في أفضل الأعمال الكوميدية التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم.

وقالت الناقدة ماجدة خير الله : اري أن أفضل الأعمال الكوميدية التي عرضت حتي النصف الأول من شهر رمضان الكريم ، هما مسلسل أشغال شقة من بطولة هشام ماجد ، ومسلسل بابا جه من بطولة أكرم حسني .

أبطال مسلسل أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ضيوف شرف أشغال شقة:

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

مسلسل بابا جه :

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.