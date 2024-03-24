أشغال شقة الحلقة 15 والأخيرة.. هشام ماجد يستعيد شقته وأسماء جلال حامل

طرحت منصة شاهد vip الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل "أشغال شقة" والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وأسماء جلال، وذلك قبل طرحها علي شاشات التليفزيون .



وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل أشغال شقة العديد من الأحداث، منها نجاح حمدي "هشام ماجد" وزوجته ياسمين "أسماء جلال" في استعادة شقتهما بواسطة العاملات لديهن في المنزل.

كما تراجعت ياسمين عن الطلاق من زوجها حمدي، إلا أنها اكتشفت أنها حامل مرة أخرى في توأمين.

أبطال مسلسل أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة بطولة هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ضيوف شرف أشغال شقة:

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

مخرج ومؤلف أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.