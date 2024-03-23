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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشغال شقة الحلقة 14 .. مي كساب تزور عقد إيجار شقة هشام ماجد

أشغال شقة
أشغال شقة

طرحت منصة شاهد vip ، الحلقة 14 من مسلسل “ أشغال شقة " ، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدي ويقوم ببطولته هشام ماجد. 

وشهدت الحلقة 14 من مسلسل “ أشغال شقة ” ، العديد من الأحداث ، ومنها قيام مساعد حمدي “ مصطفي غريب ” ، باحضار عاملة جديدة  “ مي كساب ” لمنزل حمدي وياسمين ، الا انه قامت بتزوير عقد إيجار للشقة ، وحاولت طردهم منها . 

وإصدرت المحكمة حكمًا بان يقيم الطرفان داخل الشقة ، بسبب عدم وصولها الى يقين حول صحة العقد .

مي كساب ضيف شرف الحلقة 14 من "أشغال شقة"

أشغال شقة الحلقة 12.. هشام ماجد وأسماء جلال يتبعون خطة لتطفيش إنجي وجدان

أبطال مسلسل أشغال شقة:

مسلسل أشغال شقة يقوم ببطولته هشام ماجد فى دور الزوج، وأسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم.

ضيوف شرف أشغال شقة:

 

العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.

 

مخرج ومؤلف أشغال شقة:

 

مسلسل أشغال شقة من تأليف خالد دياب، وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

مخرج ومؤلف العمل خالد دياب، قدم عددا من الاعمال الناجحة خلال الفترة الماضية منها مسلسل تحت الوصاية بطولة مني زكي ومسلسل طايع من بطولة الفنان عمرو يوسف وفيلم بره المنهج من بطولة ماجد الكدواني.

أشغال شقة اسماء جلال انجي وجدان هشام ماجد منصة شاهد vip مسلسل أشغال شقة

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