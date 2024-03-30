رئيس شركة العاصمة الإدارية: سددنا 17 مليار جنيه ضرائب خلال 7 سنوات

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركة قد سددت ضرائب تراكمية للدولة تصل قيمتها إلى 17 مليار جنيه خلال السبع سنوات الماضية.

أضاف في تصريحات له على هامش حفل إفطار الشركة اليوم، أنه شركته تتبني أفكار القطاع الخاص وتعزيز دورها في تعزيز موارد الدولة.

أشار إلي حرص مصر على تحقيق الاستدامة في مشروعاتها القومية، بما في ذلك العاصمة الإدارية، من خلال استخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، ونشر هذا الفكر داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي إطار آخر، أشار إلى أنه خلال مشاركته في معرض MIPIM بفرنسا، تم التوصل إلى اتفاقيات مع عدة شركات عالمية، منها مجموعة بوسطن للاستشارات وتيكيهاو كابيتال وشيندلر وإدوارد دينيس، لتنفيذ بعض المشروعات في العاصمة.

ويُعد معرض MIPIM، المعرض العقاري الدولي الذي يقام سنويًا في باريس، من أهم المنصات العالمية في مجال العقارات. وقد شاركت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في هذا الحدث باعتبارها الشركة المنفذة لأحدث وأضخم مدينة جديدة، بمعايير عالمية، تهدف إلى أن تكون مركزًا إداريًا واقتصاديًا جديدًا لمصر.

وأخيرًا، أشاد خالد عباس بمشاركة الشركة في معرض MIPIM 2024، مُؤكدًا على نجاح المشاركة للعام الثاني على التوالي، مُشيرًا إلى حضور دولي كبير لكبار المستثمرين والمطورين العقاريين، ومشاركة أكثر من 6500 مستثمر و300 مؤسسة وشركة عالمية في مجال التطوير والتسويق العقاري من أكثر من 90 دولة.

