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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خالد عباس : حفل تنصيب الرئيس السيسي بالعاصمة الإدارية افتتاح حقيقي لها

مجلس النواب بالعاصمة
مجلس النواب بالعاصمة الإدارية

كشف خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، آخر استعدادات العاصمة لحفل تنصيب الرئيس السيسي يوم الثلاثاء المقبل.

 

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وقال خالد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد يوم الثلاثاء المقبل احتفالية كبيرة لتنصيب الرئيس السيسي".

 

 وأضاف خالد عباس" حفل تنصيب الرئيس السيسي يكون بمثابة افتتاح حقيقي  للعاصمة الإدارية ، وستكون العاصمة الإدارية حلم تحقق على أرض الواقع ".

 

 وتابع خالد عباس:" الرئيس السيسي يصل مجلس النواب بالعاصمة الإدارية لأداء اليمين الدستورية وإلقاء كلمة ثم يتوجه إلى النصب التذكاري  ويرفع العلم في ساحة الشعب".

 

واكمل خالد عباس:"  العالم بأجمعه يتابع حجم الإنجاز في العاصمة الإدارية، والعاصمة جاهزة لاستقبال كافة الأحداث والفعاليات الكبرى "، مضيفا:" سوف يتواجد الرئيس السيسي في العاصمة الإدارية بشكل مستمر لإدارة شؤون الدولة ".

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