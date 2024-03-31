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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية يشارك في احتفالية الإفطار الجماعي لذوي الهمم والأيتام

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، حفل الإفطار الجماعي لأبناء محافظة الإسكندرية من ذوي الهمم والأطفال الأيتام، والذي تنظمه الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بالمحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني، بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، وسط أجواء رمضانية مبهجة.

وفي كلمته؛ هنأ اللواء محمد الشريف الحضور بشهر رمضان المعظم، مقدمًا الشكر والتقدير إلى المجتمع المدني الذين ساهموا في تنظيم هذا الحفل وإخراجه بهذه الصورة المشرفة، مشيرًا إلى أن المحافظة حرصت على تنظيم هذا الحفل لإدخال البهجة والفرحة على أبنائها الأبطال من ذوي الهمم والأطفال الأيتام.

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وقال المحافظ إن مؤسسات الدولة في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عملت على تذليل جميع الصعاب وتقديم الدعم والرعاية الشاملة لأجيالنا القادمة، ولا سيما أبناؤنا من ذوي الهمم، بدءًا من تطوير المنظومة التعليمة وحتى تنفيذ كبرى المشروعات القومية والتنموية في كافة القطاعات، نحو مسيرة بناء "جمهورية جديدة" تولي اهتمامًا كبيرًا في تنمية الإنسان المصري.

وأكد أن الإسكندرية شهدت في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطورًا غير مسبوق على كافة الأصعدة، واتضح ذلك في المشروعات العملاقة: التنموية والخدمية، والتي استفاد منها المواطن السكندري، ولاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين.

وعلى هامش الحفل، افتتح اللواء محمد الشريف، المعرض الخيري الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، لتوزيع ملابس العيد على ذوي الهمم والأطفال الأيتام المتواجدين بالحفل.

قدم الحفل الدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشئون الخارجية والإعلام بمشاركة الإعلامية أمل صبحي.

وشارك في إحياء الحفل عدد من النجوم مُحبي مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم في إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ فريق كورال غنوة، وفريق كورال قمرٌ لطارق سويدان، والمنشد الديني الشيخ محمد العبسي، وفريق ألعاب استعراضية بقيادة أحمد الفار.

وجاء الحفل برعاية التحالف الوطني، ومؤسسة بنك إطعام الخير، ومؤسسة الأمل، ووزارة السياحة، وستاد الإسكندرية الرياضي، ومؤسسة أحنا الخير، ومؤسسة السيدات للتنمية الشاملة (سيدات الإسكندرية).

جاء ذلك بحضور، اللواء باسم حسب الله مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام، والنائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

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