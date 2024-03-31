جمال شعبان: النظام الصحي المصري أثبت كفاءة عالية أثناء مواجهة كورونا

أشاد الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي في مجال الصحة.

وقال جمال شعبان في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الـ 10 سنوات الماضية كانت ممتلئة بالتحديات والإنجازات ".

وأضاف جمال شعبان :" النظام الصحي المصري اثبت كفاءة عالية في مواجهة وباء كورونا العالمي ".

وتابع جمال شعبان :" مصر تمتلم منظومة صحية وطبية متطورة ومحدثة"، مضيفا:" مصر قدمت يد العون لدول متقدمة خلال جائحة كورونا ".

وأكمل جمال شعبان:" القضاء على فيروس سي إنجاز كبير ومصر وفرت علاج فيروس سي للمصريين للقضاء على هذا المرض".