وزير مفوض: مصر اتبعت سياسة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات

أشاد الوزير المفوض منجي علي بدر، بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها في عهد الرئيس السيسي في مختلف القطاعات.

وقال منجي علي بدر في تصريحات للإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مصر شهدت إنجازات كبيرة في عهد الرئيس السيسي".

وتابع منجي علي بدر: "تم الانتقال على الاقتصاد الإنتاجي، ومصر تهتم حاليا بالصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة".

وأكمل منجي علي بدر: "مصر اتبعت سياسة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات خاصة البنية التحتية".

ولفت منجي علي بدر إلى أنه تم الانتقال من الاقتصاد الخدمي إلى اقتصاد إنتاجي ويتم تنفيذ مشروعات تنموية كبرى.