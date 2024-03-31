ياسر جلال: يهمني العمل المتماسك الذي يحمل رسالة قوية

كشف الفنان ياسر جلال عن رأيه في دراما الـ 15 حلقة في الموسم الرمضاني الحالي الذي يتواجد به بمسلسل "جودر" الذي انطلقت أولى حلقاته مع بداية النصف الثاني من الشهر الكريم.

وقال في تصريحات :"ما يهمني في العمل الذي أقدمه أن يكون متماسكا وممتعا، ويحمل رسالة قوية، وهو ما حمسني من البداية لتقديم "جودر"، لذا فإن نوعية العمل وقصته هي ما تحدد هل يحتمل الـ 15 حلقة أم أكثر.

وكان قد كشف الفنان ياسر جلال عن الصعوبات التي واجهته خلال التحضير لمسلسل "جودر" الذي بدأ عرضه مساء أمس.

ويقول "ياسر" في تصريحات لـ صدى البلد:" العمل ككل صعب سواء فى تناوله أو مضمونه او تنفيذه، فى كل مرحلة بها صعوبات كثيرة، منذ اختيار العمل فى الأساس لتقديمه، وتصوير المسلسل استغرق وقتا طويلا، وتنفيذه صعب يحتاج الى كثير من التفاصيل والتى كان يحرص على تنفيذها المخرج إسلام خيرى بكل عناية ودقة متناهية، وأعتبر هذه التجربة مهمة جدا فى مشوارى الفنى.

ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.

جودر سينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

ياسر جلال يتحدث عن جودر

أكد النجم ياسر جلال، أن مسلسل "جودر" يعد إعادة اكتشاف للمخرج إسلام خيري مخرج المسلسل، والكاتب أنور عبد المغيث الذي اجتهد في كتابة هذا العمل، موضحا أنه ليس من السهل على أي كاتب أن يعمل على التراث وبالأخص إن كان "ألف ليلة وليلة".

وأضاف ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن هناك تضحيات كبيرة جدًا من كل الأقسام الفنية في هذا المسلسل لكي يظهر هذا العمل في أحسن صورة كما هو معروض في البرومو، مؤكدا أن كل الأقسام تعمل على أقصى جهد من أجل إخراج عمل يليق بمصر ثم الشركة المتحدة.