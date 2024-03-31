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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| سلمى أبو ضيف: لم أستوعب نجاح مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة».. شهيرة تشيد بأداء عمر محمد رياض

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.

سلمي أبو ضيف: لسه مش مستوعبة نجاح مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"

أعربت الفنانة سلمي أبو ضيف عن سعادتها بنجاح مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” الذى شارك فى النصف الأول من الموسم الرمضاني.

حضور وتمكن .. شهيرة تشيد بأداء حفيدها فى مسلسل "قلع حجر"

أشادت الفنانة شهيرة بموهبة وأداء حفيدها عمر محمد رياض الذى يشارك فى مسلسل “قلع حجر” الذى يعرض فى الماراثون الرمضاني الحالي.

مسلسل صدفة الحلقة 20| عصام السقا ينجح في النصب على ريهام حجاج

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل  صدفة ، العديد من الأحداث، وهي اكتشاف جلال (رشدي الشامي) لتحالف السكرتيرة الخاصة له غادة (رانيا الخواجة) مع طارق (عصام السقا) بعد أن تأكد بأن الحذاء الذي شاهده عنده هو نفس الحذاء الذي ترتديه.

مسلسل جودر الحلقة 5 .. ظهور الجنية رتيبة لـ ياسر جلال

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جودر العديد من الأحداث ، وبدأت الحلقة بتنازل سالم (وليد فواز) وسليم عن نصيبهما إلى شقيقهما جودر (ياسر الجلال) فى دكان القماش.

مسلسل حق عرب الحلقة 20| خطف أحمد العوضي من رجل أعمال

شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل حق عرب، العديد من الأحداث المثيرة والمهمة، وتمكن المعلم عبد ربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، من إنقاذ ابنته من توريطها في قضية الاتجار بأموال مزورة من خلال شركتها للسياحة، وعلم أن جلال الزكي الذي تقدم لخطبتها وقامت برفضه، هو الذي وراء هذه القضية.

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