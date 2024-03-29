مسلسل صدفة الحلقة 19.. خيانة عصام السقا لريهام حجاج

شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "صدفة" العديد من الأحداث، بدأت بهروب فرح (نور إيهاب) مع زميلها علي (سليم الترك) بعد أن قررت والدتها حبسها بسبب تعاطيها المخدرات.

عمر شقيق فرح (نور إيهاب) يذهب إلى أدهم (تامر يسري) ويحكي له عن إدمان شقيقته ليساعدها من التخلص من الأدمان.

وتقرر فرح (نور إيهاب) أن تتحالف مع علي (سليم الترك) لإجبار والدها فؤاد (خالد الصاوي) على دفع مبلغ بقيمة 5 ملايين جنيه مقابل عودتها إليهم.

صدفة (ريهام حجاج ) تحاول إنقاذ الطالبة راندا وتذهب معها إلى الطبيبة للتخلص من الحمل وعملية الإجهاض، ولكن والدتها (عبير منير) تكتشف الأمر وتذهب للعيادة وتكشف حقيقة حمل ابنتها من زميلها علي.

طارق (عصام السقا) يخون صدفة (ريهام حجاج) ويتحالف مع السكرتيرة التى تعمل فى مكتب عمه (رشدي الشامي) ويخططوا للنصب على صدفة وتركها ثم إتمام الزواج بينهما.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.