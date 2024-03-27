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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 17 .. فراس سعيد يطلب الزواج من ميار الغيطي

ميار الغيطي
ميار الغيطي

شهدت الحلقة السابعة عشر من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث بين صدفة وطارق .

وبدأت الحلقة بذهاب طارق (عصام السقا) إلى عيادة أدهم (تامر يسري) عندما كانت صدفة (ريهام حجاج) تتواجد عنده وتخبره بالحقيقة وأنها ابنة فؤاد مهران (خالد الصاوي) وشقيقة منار وفرح.

هالة (سلوي خطاب) تكتشف حقيقة إدمان ابنتها فرح المخدرات بعد أن شاهدها حارس الفيلا وهي تستلم المواد المخدرة من زميلها علي . 

زيارة معتز (فراس سعيد) لهالة (سلوي خطاب) ويطلب من والدها أن يتزوج ابنته منار (ميار الغيطي) ولكنه يرفض.

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مسلسل صدفة الحلقة 16 .. ريهام حجاج تذهب إلى تامر يسري

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حمادة هلال: مسلسل المداح 4 يعرض فكرة جديدة كل أسبوع |خاص

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

مسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال مسلسل صدفة مسلسل صدفة ريهام حجاج مواعيد عرض مسلسل صدفة أخبار مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024

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