مواعيد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل «صدفة»

يعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما ، dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

الحلقة الثانية من مسلسل “صدفة”:

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل صدفة اليوم أحداثًا عديدة ، وبدأت الحلقة بالقبض على ميس صدفة (ريهام حجاج) بسبب إعطائها دواء مسكن لإحدي الطالبات الى تدرسلها فى المدرسة التى تعمل بها ، والذى أدي إلى تدهور حالتها الصحية ولكن أهلها تنازلوا عن المحضر بعد سلامتها بعد أن ذهب إليهم طارق (عصام السقا).

ذهاب فؤاد مهران (خالد الصاوي) لابنته (نور إيهاب) فى المستشفي بعد أن نقلتها صدفة (ريهام حجاج) بعد تعرضها لحالة إغماء لكنه لم يعثر عليها لأنها هربت خوفا من تحاليل المخدرات ، وعندما سأل الطبيب عنها قال له الحقيقة لكنه لم يصدق هو ووالدتها (سلوي خطاب) .

فؤاد مهران (خالد الصاوي) يكتشف خيانة ابنته ميار (منار الغيطي) لزوجها مع صديق والدها معتز (فراس سعيد) ، بعد أن مراقبته لها وذهابه للمنزل ومواجهتهما ، ولكن ميار تسقط من نافذة الغرفة دون وعي.

وحاولت صدفة إقناع فرح (نور إيهاب) بالتوقف عن تعاطي المخدرات لكن فرح تقنع صدفة بأنها أوقفت المخدرات وتتطلب منها أن تستلم هي المخدرات عنها لأنها تقلل الجرعة تدريجيًا ، ويتم القبض على صدفة أثناء إستلام المخدرات من سائق التكتوك.

أحداث مسلسل صدفة:

ومسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.