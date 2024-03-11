مسلسل صدفة الحلقة1.. ريهام حجاج تكشف لخالد الصاوي سرا عن خيانة ابنته

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل صدفة، ذهاب صدفة (ريهام حجاج) إلى (خالد الصاوى) فؤاد مهران وهى ترتدي ماسك على وجهها حتى لا يعرفها ، ويعمل مصفف شعر مشهورا وصاحب سلسلة صالونات لتخبره أن ابنته على علاقة برجل آخر غير زوجها ، ثم تجري هربا منه ولا يستطيع إيجادها.

ويقف طارق (عصام السقا) ليلتقط لها الفيديوهات وهي تخلع الماسك ويراقبها بالسيارة حتى وصلت الى المدرسة التي تعمل فيها مدرسة تاريخ.

ويذهب خالد الصاوي لابنته منار (ميار الغيطي) ليسألها عن طبيعة علاقتها بزوجها أدهم ولكنها لم تصرح بأي شيء.

وتتلقى صدفة مكالمات هاتفية على تليفونها بعد حدوث لخبطة بين رقمها هى وشقيقتها (رحاب الجمل) التى تعمل شيف.

وتدخل فرح " نور إيهاب " فى حالة إغماء فى المدرسة التى تعمل بها صدفة "ريهام حجاج " التى تقرر الذهاب بها لأقرب مستشفى وعندما تجد سيارة حمراء تقف أمام المدرسة تستقلها على الفور دون استئذان من صاحبها وهو طارق "عصام السقا" والذى كان يراقبها فى الأصل ويكتشف الطبيب أنها أخذت جرعة من المخدرات.

مسلسل صدفة يعرض حصريا على dmc , cbcوقناة الحياة .

ملخص الأحداث:

مسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا ثلاث مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن ولما كنا صغيرين.

أبطال المسلسل:

والمسلسل من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.