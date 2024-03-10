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رئيس التحرير
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توك شو

أجسد دور شر في "صدفة".. فراس سعيد: لا يوجد خير دون وجود شر ولابد أن يكون هناك وجهين للإنسان

ريهام حجاج
ريهام حجاج

كشف الفنان "فراس سعيد"، تفاصيل مشاركته في مسلسل "صدفة" المقرر عرضه في رمضان 2024، موضحًا أنه لم يتم الانتهاء من تصوير جميع حلقات المسلسل ومستمر التصوير في رمضان، مشددًا على أنه يجسد شخصية رجل أعمال صديق للشخصية التي يلعبها الفنان خالد الصاوي، وتربطهم علاقة منذ سنوات طويلة.

وأوضح "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفى شردي"، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر شاشة "الحياة"، أن المسلسل يجسد صورة للعلاقات الإنسانية القائمة على المصلحة، ويتم اكتشاف العديد من المشكلات في هذه العلاقة، مؤكدًا أنه يجسد دور شر في "صدفة"، وأنه اكتشف أن الجمهور يفضل أدوار الشر بشكل كبير، منوهًا بأنه لا يوجد خير دون وجود شر ولابد أن يكون هناك وجهين للإنسان.

وأشار إلى أن الدراما تبلور في الأدوار والأعمال التي بها شر رسالة معينة لكي يتم توصيلها للجمهور، مؤكدًا أنه يقوم بالخط الثاني في المسلسل وهناك قصة تبدأ في الحلقات الأولى ولها دور كبير في الأحداث والقصة الرئيسية.


وشدد الفنان فراس سعيد، على أن قصة "صدفة"من المجتمع ولها طابع كوميدي ويصل للجمهور.

صدفة فراس سعيد رمضان 2024 رمضان مسلسل صدفة

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