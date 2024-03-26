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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل صدفة الحلقة 16 .. ريهام حجاج تذهب إلى تامر يسري

تامر يسري
تامر يسري

شهدت الحلقة السادسة عشر من مسلسل “صدفة” العديد من الأحداث ، وبدأت الحلقة بهروب صدفة (ريهام حجاج) وفرح (نور إيهاب) بعد ما وجدت أشخاص غرباء فى المنزل يحاولون إختطافها ، حيث هربت إلى جارتها نوجا ( رباب ممتاز) لتختبيء عندها وتتفاجيئ بوجود صاصا (أحمد أبو زيد ) مختبيء فى الغرفة.

فؤاد (خالد الصاوي) يهدد حنان (رحاب الجمل) بأن تبعد شقيقتها صدفة (ريهام حجاج) عنه وعن أولاده مقابل الأموال التى تقاضتها منه.

سلوي خطاب تذهب إلى منزل صدفة (ريهام حجاج) لتأخد أبنتها فرح (نور إيهاب).

فؤاد مهران (خالد الصاوي) يكتشف أن أبنته فرح (نور إيهاب) تتعاطي المخدرات.

صدفة (ريهام حجاج) تذهب إلى طليق شقيقتها أدهم ( تامر يسري) وتعرفه أنها شقيقة منار (ميار الغيطي).

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

مسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

أبطال مسلسل صدفة مسلسل صدفة ريهام حجاج مواعيد عرض مسلسل صدفة أخبار مسلسلات رمضان مسلسلات رمضان 2024

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