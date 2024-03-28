مسلسل صدفة الحلقة 18.. خالد الصاوي يعترف بابنته ريهام حجاج

شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل صدفة العديد من الأحداث المثيرة وكانت أبرزها ذهاب فؤاد (خالد الصاوي) إلى منزل ابنته صدفة (ريهام حجاج) واعترف بأنها ابنته أمام أسرتها .

اعترف فؤاد (خالد الصاوي) بأنه كان يدفع لحنان (رحاب الجمل) الأموال مقابل إبعاد صدفة عنه وعن أسرته مما سبب صدمة لصدفة (ريهام حجاج) ولكن حنان تأكد لها أنها كانت تفعل ذلك بهدف خوفها الشديد عليها من فؤاد وأسرته .

فؤاد (خالد الصاوي) يذهب لصديقه معتز (فراس سعيد) ويطلب منه أن يبعد عن ابنته منار (ميار الغيطي) ويصرف نظر عن قرار زواجه منها.

هالة (سلوي خطاب) تطرد زوجها فؤاد (خالد الصاوي ) وتكتشف هروب ابتتها فرح(نور إيهاب) من المنزل بعد أن قررت حبسها بسبب إدمانها المخدرات.

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

مسلسل صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.