مسلسل صدفة الحلقة 20| عصام السقا ينجح في النصب على ريهام حجاج

شهدت الحلقة العشرون من مسلسل صدفة ، العديد من الأحداث، وهي اكتشاف جلال (رشدي الشامي) لتحالف السكرتيرة الخاصة له غادة (رانيا الخواجة) مع طارق (عصام السقا) بعد أن تأكد بأن الحذاء الذي شاهده عنده هو نفس الحذاء الذي ترتديه.

علي (سليم الترك) يطلب من صديقه “ولعة” أن يتصل بفؤاد (خالد الصاوي) ليطلب منه فدية بقيمة 5 ملايين جنيه مقابل رجوع ابنته فرح (نور إيهاب) وإلا سيقتلها.

طارق (عصام السقا) يدعي المرض ويطلب من صدفة (ريهام حجاج) أن تحضر له العلاج وتذهب لمنزله، وذلك بعد أن قد اتفق مع حبيبته السكرتيرة، بأنه سيجعلها توقع على كل الممتلكات التي باعها لها عمه وبالفعل صدفة تمضي على الورق وبعد وقوعها فى الفخ يعترف لها أنه فعل ذلك بهدف أن يأخذ حقه .

ويعرض مسلسل “صدفة” يوميًا على قنوات cbc دراما الساعة 8 مساءً ،و dmc وقناة الحياة كما يعرض على منصة watch it .

صدفة هو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار تشويقي وتقدم ريهام حجاج شخصية مدرسة تاريخ ويعد المسلسل التعاون الرابع الذى يجمع بين ريهام والمؤلف أيمن سلامة، بعد أن تعاونا سويا 3 مرات من قبل في مسلسلات "جميلة، ويوتيرن، ولما كنا صغيرين.

أبطال مسلسل صدفة

مسلسل “صدفة” من بطولة خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدي الشامي، فراس سعيد، تامر يسري، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، علاء خالد وهشام منصور، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.