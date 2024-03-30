حضور وتمكن .. شهيرة تشيد بأداء حفيدها فى مسلسل "قلع حجر"

أشادت الفنانة شهيرة بموهبة وأداء حفيدها عمر محمد رياض الذى يشارك فى مسلسل “قلع حجر” الذى يعرض فى الماراثون الرمضاني الحالي.

كتبت الفنانة شهيرة منشور من خلال حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، قائلة: “ ألف مبروك ياحبيبي تستحق الإشادة فعلا وضعت بصمتك أديت دورا باللهجة الصعيدية بسهولة ويسر وكأنها لهجتك حضور وثقه وتمكن فجاء أدائك هو السهل الممتنع ماشاء الله لاقوه الابالله يارب بالنجاح دايما مسلسل قلع الحجر”.

وقد كشف الفنان محمد رياض فى وقت لاحق، عن أسباب عدم حُبه لدخول ابنه عمر مجال التمثيل، قائلا: الفن ليس له أمان، بسبب عدم وجود معاش وعلاج يتناسب مع قيمة الممثل.

وأضاف محمد رياض، خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلاً: «زمان قبل دخولي مجال التمثيل، كنت بسمع فنان يتكلم عن رفض دخول أبنائه مجال التمثيل، وكنت بقول ده مجرد كلام تليفزيون، ولكن لما أصبحت في نفس الموقف أنا مكنتش حابب".

واسترسل:"انا عارف صعوبة المجال الفني كمهنة في حد ذاتها لأنها تحتاج لجلّد وصبر، وثبات انفعالي".

وأوضح أن حياة الممثل تشهد صعود وهبوط، متابعا:"فترة بيشتغل وبيكون متوهج جدًا وفترة ما بيشتغلش".

وأكد محمد رياض، أن الممثل، ليس لديه دخل ثابت، بينما غير الفنان لديه دخل ثابت مهما كان كبيرًا أو قليلاً، يستطيع أن يتأقلم عليه، على عكس الفنان.

ومسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض وسوسن بدر ومنى عبد الغني ولقاء سويدان وعبدالعزيز مخيون وسميرة عبد العزيز، ومجموعة من النجوم، وإخراج حسني صالح، وتأليف أحمد وفدي.

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.