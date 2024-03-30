سلمي أبو ضيف: لسة مش مستوعبة نجاح مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

أعربت الفنانة سلمي أبو ضيف عن سعادتها بنجاح مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” الذى شارك فى النصف الأول من الموسم الرمضاني.

وقالت سلمي أبو ضيف لبرنامج “et بالعربي”: أنها لم تستوعب النجاح الكبير الذى حققه مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” حتى الأن ولكنها سعيدة جدًا بالنجاح وبردود فعل الجمهور.

أضافت سلمي أبو ضيف قائلة: أن كل الأدوار التى جسدتها من قبل كانت بتعجب بالشخصية وكانت تجد صعوبة فى أنها تفرق بين شخصية والأخري ، وأنها كانت تتمني أنها تجسد دور فتاة شعبية.

وعن الإنتقادات التى واجهتها فى مسلسل “أعلي نسبة مشاهدة” ،قالت سلمي أبو ضيف أن الانتقادات جاءت بعد أولي حلقات المسلسل فقط كنوع من أنواع التقيم لكن ردود الأفعال كانت قوية وإيجابية.

وقد أعربت الفنانة سلمى أبو ضيف عن سعادتها بنجاح مسلسل “أعلى نسبة مشاهدة ” وكتبت خلال الأيام الماضية عبر حسابها بتطبيق إنستجرام: أعلي نسبة مشاهدة خلص و خلصت معاة حكاية شيماء و عائلة فتحي البنهاوي و اللي لخص حكاية شيماء و السبب الرئيسي من وجهة نظري للي هي وصلتلة هو أخر مشهد في المحاكمة.

وأضافت :" هي بتقول أنا عايزة أقول حاجة أخيرة يا باشا - أنا عمري ما كنت عايزة أكون مشهورة - كان كل حلمي إني أدهن حيطان البيت و أعيش مستورة مش خايفة وشايلة هم اللقمة اللي هناكلها بكرة أنا و أهلي .. محدش وعاني الدنيا ممكن تعمل فيا إية ... أهلي علموني كل اللي هما عرفينوا و من کتر الشقا و الفقر اللي عشوة معرفوش يعلموني حاجة في يوم تنفعني".

وتابعت:"يمكن جهل مني إن معرفتش دة لوحدي بس أهية الدنيا فهمتني بطريقتها (الفقر والجهل )".

وشهدت الحلقة 16 والأخيرة، العديد من الأحداث كان أبرزها الحكم على شيماء “سلمي أبو ضيف” بالسجن لمدة عام، وغرامة 100 ألف جنيه؛ بتهمة الاتجار بالبشر، كما تم الحكم غيابيا على زوجها بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتمت خطوبة نسمة “ليلي أحمد زاهر” على المدرس، وجعلها ترتدي الحجاب، إلا أنها عادت للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، ولكنها تركت طريق الدجل والشعوذة.

مُسلسل "أعلى نسبة مُشاهدة" بطولة سلمى أبو ضيف، وانتصار، ومحمد محمود، وإسلام إبراهيم، وأحمد فهيم، وفرح يوسف، وليلى أحمد زاهر، وآخرون، ومن تأليف سمر طاهر وإخراج ياسمين أحمد كامل، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.