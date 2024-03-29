ريهام حجاج : بكتفي بالدعاء على اللى ظلمني .. ومش برد الإساءة

قالت الفنانة ريهام حجاج إنها دائما تتجنب رد الإساءة بالإساءة فى ما يخص حياتها الشخصية.

وأضافت ريهام حجاج فى تصريحات إذاعية لبرنامج «كواليس»، مع المذيعة لينة الطهطاوي، على «نجوم إف إم»، أنها ليست ملاك ولكن عند دخولها فى أى نزاعات لا تفضل الإنتقام ولا رد الإساءة بل تكتفي بالدعاء على من تعمد إيذاءها.

واستكملت ريهام حجاج حديثها ، معلقة: "ساعات من كتر أهل الباطل بيعتقدوا أنهم على حق دا بيخليكي تشكي فى نفسك والبوصلة فى الوقت دا بتكون علاقتنا بربنا مع الوقت بنبدء نشوف علامات" .

واستطردت ريهام حجاج، قائلة: نحن جميعا نخطيء ولكن يجب أن نعترف بأن من الطبيعي أن نخطيء ونعترف دائما، ولا يفضل التدخل فى الحياة الشخصية لأن هناك الكثير من التفاصيل لا يدركها الجميع لكن يتم الترويج بالإشاعات بشكل مستمر.

وعلى صعيد أخر، قالت ريهام حجاج عن مسلسل «صدفة»: «(صدفة) صعوبتها إنها مجنونة بسبب نشأتها ووالدها الذي لا يريد الاعتراف بها فأصبح عندها خلل نفسي، ولما قرأت الورق وجدت أن رد فعلها للمصائب غريب، وأيضا رغاية زيادة عن اللزوم وشخصية غير متزنة، ولكي يظهر هذا الخلل كان لازم تكون مرسومة بطريقة مختلفة».

وأضافت: «هذا رابع تعاون بيني وبين السيناريست أيمن سلامة عملنا (لما كنا صغيرين) و(يوتيرن) و(جميلة) العام الماضي وكانت شخصية مثالية حتى تتكشف الحقيقة في النهاية، وهذا ثالث تعاون بيني وبين المخرج سامح عبد العزيز فقررنا نعمل حاجة مختلفة واخترنا شخصية (صدفة) التي تقع في المصائب طوال الوقت لكي تتوالى الأحداث، ودائما يهمنا نقدم مسلسل فيه رسالة ومنطقية ومفاجآت طول الوقت، و(صدفة) شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني جدا».