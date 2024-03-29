ريهام حجاج: علطول بتعرض لحروب شرسة منذ بدايتي الفنية

حلت الفنانة ريهام حجاج ضيفة على الإعلامية لينا الطهطاوي فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها كواليس على نجوم إف إم.



وتحدثت ريهام خلال الحلقة عن الحروب التى كانت تتعرض لها مع بداية مشوارها الفني، مشيرة أن هناك فرق بين الانتقادات والحروب، وكل ما كانت تتعرض له عبارة عن حروب شرسة.



وتابعت ريهام أن السوشيال ميديا أحدثت خللا فى المجتمع المصري، لإعطاء الجميع فرصة ابداء الرأى فى أشياء لا تتحمل غير وجهة نظر واحدة، مشيرة أنها تعتبر السوشيال ميديا هي المسيح الدجال لهذا العصر.



ريهام تتحدث عن صدفة

وقالت ريهام حجاج عن مسلسل «صدفة»: «(صدفة) صعوبتها إنها مجنونة بسبب نشأتها ووالدها الذي لا يريد الاعتراف بها فأصبح عندها خلل نفسي، ولما قرأت الورق وجدت أن رد فعلها للمصائب غريب، وأيضا رغاية زيادة عن اللزوم وشخصية غير متزنة، ولكي يظهر هذا الخلل كان لازم تكون مرسومة بطريقة مختلفة».

وأضافت: «هذا رابع تعاون بيني وبين السيناريست أيمن سلامة عملنا (لما كنا صغيرين) و(يوتيرن) و(جميلة) العام الماضي وكانت شخصية مثالية حتى تتكشف الحقيقة في النهاية، وهذا ثالث تعاون بيني وبين المخرج سامح عبد العزيز فقررنا نعمل حاجة مختلفة واخترنا شخصية (صدفة) التي تقع في المصائب طوال الوقت لكي تتوالى الأحداث، ودائما يهمنا نقدم مسلسل فيه رسالة ومنطقية ومفاجآت طول الوقت، و(صدفة) شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني جدا».