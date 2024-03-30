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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل حق عرب الحلقة 20| خطف أحمد العوضي من رجل أعمال

أحمد العوضي
أحمد العوضي

شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل حق عرب، العديد من الأحداث المثيرة والمهمة، وتمكن المعلم عبد ربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، من إنقاذ ابنته من توريطها في قضية الاتجار بأموال مزورة من خلال شركتها للسياحة، وعلم أن جلال الزكي الذي تقدم لخطبتها وقامت برفضه، هو الذي وراء هذه القضية.

ولم يلبث المعلم عبد ربه يدخل بيته، حتى تفاجأ بمطرب المهرجانات حمادة صميدة والذي يجسد شخصية مطرب مهرجانات أيضًا خلال الأحداث طلب منه سعيد الجن عدو المعلم عبدربه بأن يقدم أغنية للمهرجانات تتحدث عن وجود علاقة تجمع زوجته صباح الجياش وتجسدها الفنانة وفاء عامر، مع عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي، فقام بخطف سعيد الجن، ودفنه حيًا داخل منفى ويطلق عليها اسم المريحة.

مسلسل حق عرب

بدأت أحدلث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب ، في عام 1990 في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

ورأى رياض الخولي في منامه، بتواجده داخل سرداب، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له  الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك.

ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.

وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

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