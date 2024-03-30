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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد عفيفي : مسلسل الحشاشين أعاد الفريضة الدرامية التاريخية الغائبة

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، إن مسلسل الحشاشين ساهم في عودة الدراما التاريخية، التي شهدت تراجعًا كبيرًا في السنوات الماضية، منوها أن عودتها أمر يستحق التقدير.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة “إكسترا نيوز” أن الحشاشين أعاد الفريضة الدرامية التاريخية الغائبة، حيث إن بعض الدول الإقليمية الأخرى أخذت هذا التارجع لحسابها، وبدأت تعمل دراما تاريخية وتسوقها في العالم العربي بما فيه مصر.

غسيل المخ للشباب

وأشار إلى أن هذا يتسبب في غسيل المخ للكثير من الشباب، بالإضافة إلى سحب الدور التاريخي للدراما المصرية بشكل عام والدارما التاريخية بشكل خاص.

ونوه، أننا لا نستطيع أن نقول إن هناك حقيقة تاريخية واحدة، ولكن في معالم أساسية على سبيل المثال ثورة 19 حدثت في عام 1919، فالحقيقة التاريخية أمر مختلف عليه كثيرًا.

وتابع، أن التواريخ الأساسية حقيقية ولكن هناك الكثير من الفترات مختلف عليها ولا يمكن أن نقول إن هناك حقيقة تاريخية واحدة، حيث إن هذا الأمر كان محل خلاف الكثير من رواد التاريخ.

برنامج الشاهد

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم السادس من برنامج الشاهد، اعتباراً من السبت الموافق 30 مارس  في تمام الساعة الحادية عشر مساء يومياً.

ويعد برنامج “الشاهد” الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة “إكسترا نيوز”، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال.

الحشاشين مسلسل الحشاشين محمد عفيفي محمد الباز الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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