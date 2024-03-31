عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لينا صوفيا: بكيت لما قابلت إسعاد يونس.. فيديو

لينا صوفيا
لينا صوفيا

التقت عدسة موقع صدى البلد بالفنانة الشابة لينا صوفيا وكشفت لنا عن كواليس تصوير مسلسل كامل العدد + 1 مع الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، وكيف حضرت لشخصية فريدة التي لفتت الأنظار إليها، كما تحدثت عن أول لقاء لها مع الفنانة إسعاد يونس وكيف ساهمت في تحسين اللغة العربية الخاصة بها.

ووجهت من خلال عدسة موقع رسالة إلى الفنانة دينا الشربيني والفنانة يسرا، كما كشف عن الفنانين المؤثرين في أعمالها التي تواجدت بها. 

كشفت الفنانة الشابة لينا صوفيا عن كواليس ترشيحها للتواجد في مسلسل كامل العدد.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" قمت بعمل تجربة أداء، ثم طلبوني مرة أخرى وقمت بعمل تجربة أداء مرة أخرى مع الأستاذ خالد الحلفاوي مخرج العمل، وأنا أحببت العمل مع الفنانة دينا الشربيني، فهي موهوبة وطيبة وتستحق  كل الحب في الحياة.

يتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي يواجه الزوجان: دينا الشربيني، وشريف سلامة، مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية.

أبطال المسلسل:

مسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

أقل من 95 جنيها|تراجع جديد في أسعار الدواجن.. والبيض مفاجأة غير متوقعة

تناولت الحبوب .. ننشر نص شهادة والد رحاب ضحية البراجيل فى التحقيقات|انفراد

اللاعب يقترب بقوة.. صفقة نارية على رادار الأهلي

وفر 650 ألف جنيه.. اركب كيا سبورتاج 2023 بأرخص سعر "كسر زيرو"

ترشيحاتنا

أمور عجيبة تحدث بمنزلك عند قراءة هذه السورة في العشر الأواخر

أخبار السيارات| وفر 650 ألف جنيه واشتري كيا سبورتاج 2023.. ميتسوبيشي تقدم أرخص إصدار .. وماركة أخر انخفض سعرها 125 ألف جنيه

6 حالات تصل فيها عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية إلى الإعدام.. تعرف عليها

فرنسا تعتزم تزويد أوكرانيا بعربات مدرعة وصواريخ

جرسون مطعم| سبب منع المحجبات من الظهور في برنامج شريف مدكور.. فيديو

سعر الدولار في البنوك اليوم 31-3-2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفل الشكاي.. الأعراض والأسباب والعلاج ونصائح للتعامل معه

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

طريقة عمل بسكويت العيد بأسهل وصفة

إمام مسجد يثير الجدل باستخدام الهاتف أثناء الصلاة.. مشهد صادم وجدل دائر

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ