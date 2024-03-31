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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عجوز تطلب المساعدة.. ظهور بطلة مسرحية العيال كبرت في مسلسل جودر

بطلة مسرحية العيال
بطلة مسرحية العيال كبرت

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جودر، للفنان ياسر جلال، الذي يُعرض حاليًا في النصف الثاني من السباق الرمضاني 2024، ظهور الفنانة نادية شكري، بطلة مسرحية العيال كبرت، خلال الأحداث.

جسّدت نادية شكري، خلال أحداث الحلقة 5، شخصية سيدة عجوز تطلب المساعدة من سالم، ولكنه ضربها، حتى يخرج جودر «ياسر جلال» ويساعدها، ثم تطلب منه المساعدة حتى تسدد الدين وتدفع الإيجار كي لا يأخذ المالك منها ابنتها ويبيعها في سوق النخاسة.

مسلسل جودر الحلقة 5 .. ظهور الجنية رتيبة لـ ياسر جلال

وفاء عامر تكشف كواليس مشاركتها الفنية في مسلسل جودر مع شقيقتها

الفنانة نادية شكري اشتهرت بين الجمهور المصري من خلال مشاركتها في بطولة مسرحية العيال كبرت، التي عُرضت عام 1979، بدور سوسو، وحتى الآن تظل المسرحية في أذهان الجمهور، ويشاهدها عند عرضها على شاشات التلفاز.


يعرض مسلسل جودر علي قناة on e  في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما يذاع عبر قناة أبو ظبي الساعة العاشرة والنصف مساءً .


ويعيد مسلسل جودر المشاهد مرة أخرى إلى زمن الكبار والحكايات الفريدة والأحداث الفريدة التي يقدمها صناع المسلسل بشكل خاص جدًا وبمستوى إخراجي لا يقارن، وكلها عوامل تجعل المشاهد المصري في حالة انتظار وتشوق للمسلسل لاسيما أن حكايات شهرزاد ليست غريبة على الإطلاق عن مواسم رمضان في العقود الماضية.


مسلسل جودر ينطلق بالمشاهدين إلى عالم عجيب يختلط فيه السحر بالحقيقة والخيال بالواقع بتأثيرات بصرية لم يسبق استخدامها في أعمال سابقة في سوق الدراما المصري، وكذلك كشف البرومو عن إمكانيات ضخمة سخرتها الشركة المنتجة.

مسلسل "جودر" الذى يقوم ببطولته ياسر جلال والذى يقدم فيه شخصيتى "شهريار وجودر المصرى"، الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا، بين التاجر "عمر" وما حدث له ولأخويه، يشاركه البطولة نور اللبنانية، وياسمين رئيس، وأحمد فتحى، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري، ويأتى عرض المسلسل عقب انتهاء مسلسل "كامل العدد + 1" ويعرض على قناة ON و قناة ON دراما ومنصة watch it.

الحقيقة والخيال الجمهور المصري العيال كبرت الفنانة نادية شكرى المشاهد المصري مسلسل جودر

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