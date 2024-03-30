عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وفاء عامر تكشف كواليس مشاركتها الفنية في مسلسل جودر مع شقيقتها

الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر

علقت الفنانة وفاء عامر، على مشاركتها في مسلسل "جودر"، قائلة: هو أول عمل هو أول عمل يجمعني بشقيقتي أيتن عامر في شخصية واحدة.

وأضافت عامر، خلال لقائها ببرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسلسل "جودر" مجهد ومكلف، واُقتِرح على صنَّاع العمل استكمال أجزاء جديدة منه في السنوات المقبلة.

ووجهت وفاء عامر رسالة لجمهورها، قائلة: “أنا بحبكم جدًا، ومستعدة محضرش أي مهرجانات، لأن الفرد منكم بيكون عندي بآلاف المهرجانات”.

 

واختتمت قائلة:"لو حد عايز ياخد خبر أو يعرف حقيقة عن مصر الجديدة يتابع قناة القاهرة الإخبارية".

 

 

وفاء عامر مسلسل جودر ايتن عامر القاهرة الإخبارية اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتح.ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

إجازة عيد الفطر 2024.. مفاجأة سارة لطلاب المدارس والجامعات

ترشيحاتنا

السفيرة الأمريكية بمصر تتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا| فيديو

مدبولي: مستمرون في تقديم الدعم المطلوب للتوسعات الجديدة لأي مصنع

راح يغير عملة رجع جثـ.ة هامدة.. حكاية سائق توكتوك الشرقية

شاهد.. متظاهرون أمريكيون يمنعون سفينة حربية من التحرك لدعم إسرائيل

رسالة مهمة من وزارة الحج للمعتمرين| تعرف عليها

مدبولي: الدولة تسعى إلى توطين مختلف الصناعات محليًا بمشاركة القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تثير الجدل بفستان بالريش| شاهد

ليست البلهارسيا السبب.. تعرف على السبب الحقيقي لوفاة العندليب عبد الحليم حافظ

إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة| شاهد

الصين تسيطر.. ربع السيارات الكهربائية في شوارع أوروبا مصنعة في هونج كونج

فيديو

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ