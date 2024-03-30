وفاء عامر تكشف كواليس مشاركتها الفنية في مسلسل جودر مع شقيقتها

علقت الفنانة وفاء عامر، على مشاركتها في مسلسل "جودر"، قائلة: هو أول عمل هو أول عمل يجمعني بشقيقتي أيتن عامر في شخصية واحدة.

وأضافت عامر، خلال لقائها ببرنامج "صباح جديد" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مسلسل "جودر" مجهد ومكلف، واُقتِرح على صنَّاع العمل استكمال أجزاء جديدة منه في السنوات المقبلة.

ووجهت وفاء عامر رسالة لجمهورها، قائلة: “أنا بحبكم جدًا، ومستعدة محضرش أي مهرجانات، لأن الفرد منكم بيكون عندي بآلاف المهرجانات”.

واختتمت قائلة:"لو حد عايز ياخد خبر أو يعرف حقيقة عن مصر الجديدة يتابع قناة القاهرة الإخبارية".