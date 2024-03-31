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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن..الملحن محمد يحيى يعلن وفاة والده.. ظهور بطلة مسرحية العيال كبرت في مسلسل جودر

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها..

 

أسألكم الدعاء.. الملحن محمد يحيي يعلن وفاة والده

أعلن الملحن محمد يحيي وفاة والده منذ قليل، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، البقاء لله والدي المهندس يحيى عيد عبد المجيد في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك أسالكم الدعاء.

 

يسرا: زوجي أكبر حب في حياتي.. فيديو

حلت الفنانة يسرا ضيفة على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها.

 

عجوز تطلب المساعدة.. ظهور بطلة مسرحية العيال كبرت في مسلسل جودر

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جودر، للفنان ياسر جلال، الذي يُعرض حاليًا في النصف الثاني من السباق الرمضاني 2024، ظهور الفنانة نادية شكري، بطلة مسرحية العيال كبرت، خلال الأحداث.

حق عرب الحلقة 20.. تامر شلتوت يجبر أحمد العوضي على الإدمان

بدأ الفنان تامر شلتوت في أحداث الحلقة عشرين من مسلسل حق عرب بالاعتداء على أحمد العوضي من أجل إجباره على إدمان المخدرات، في محاولة للسيطرة عليه.

 

مسلسل رحيل الحلقة 5.. ياسمين صبري تحال إلى محكمة الجنايات

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الخامسة من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري.

اخبار الفن الإعلامي عمرو أديب الساعات القليلة الفنانة نادية شكرى الفنان تامر شلتوت العيال كبرت الفنانة ياسمين

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