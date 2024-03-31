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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حق عرب الحلقة 20.. تامر شلتوت يجبر أحمد العوضي على الإدمان

تامر شلتوت
تامر شلتوت

بدأ الفنان تامر شلتوت في أحداث الحلقة عشرين من مسلسل حق عرب بالاعتداء على أحمد العوضي من أجل إجباره على إدمان المخدرات، في محاولة للسيطرة عليه. 

وجاء ذلك بعد أن خطفه رجال مازن أحمد العوضي، وحاوله الكسر من شوكته بعد أن قام بالتعدي على أرض مملوكة لمازن ووالده في محاولاته لفرض سيطرته حيث قام العوضي بضرب رجال مازن وهو ما أشعل نار الانتقام لديهم. 

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وانتهت الحلقة بإعطاء تامر شلتوت أكثر من جرعة من المخدر لأحمد العوضي حتى أصبح مدمن مخدرات. 

حق عرب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، من بطولة النجم أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

ادمان المخدرات أحمد العوضى أحمد ماهر النجم أحمد العوضي الفنان تامر شلتوت

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