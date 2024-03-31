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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

دراسة: الحمير تحب الصيف وتكره هذا الفصل

الحمير
الحمير

مع تغير الفصول واختلاف درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع، يثار جدل مستمر حول تفضيل الصيف أو الشتاء، ويبدأ الناس في تعديد أسبابهم لحب فصل عن غيره، الجديد في الأمر هو أن الحيوانات أيضا لديها فصول مميزة عن غيرها، حسب دراسة بريطانية.

الحمير 

هل الحمير تحب فصل الصيف؟

وسائل إعلام دولية أعادت نشر دراسة بريطانية تؤكد أن الحمير تفضل طقس الصيف الحار والدافئ وتكره أجواء الشتاء الباردة والممطرة، والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة.

تهرب من الرياح

وفقا للدراسة التي أجرتها جامعة بورتسموث البريطانية والتي تتبعت سلوك الحمير لمدة 16 شهرًا في بريطانيا، وجد أنها تفضل اللجوء لأقرب مأوى بمجرد أن تهب الرياح وتفضل البقاء في مكان حار وجاف.

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تتحمل أكثر من الخيول

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الدكتورة لين بروبس، إحدى الباحثين القائمين على الدراسة، قالت إن الحمير تتحمل ظروف البحث عن ملجأ في الأجواء العاصفة والماطرة، أكثر من الخيول.

الحمير 

وأوضحت أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن الخيول نشأت في المناطق المعتدلة في أوراسيا، بينما نشأت الحمير المحلية من أصل أفريقي بري في المناطق شبه القاحلة في شمال شرق أفريقيا.

وأضافت أن الخيول تستطيع التكيف مع المناخ المعتدل، بينما الحمير تميل للمناخ الأكثر دفئًا وجفافًا.

يأمل الباحثون أن يتم استخدام هذه النتائج من قبل المهتمين بأي من النوعين لحمايتهم بشكل أفضل من الظروف التي لا تناسبهم.

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