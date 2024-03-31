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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ فيزياء يكشف مفاجأة لأول مرة عن الكسوف الشمسي المنتظر.. فيديو

كسوف الشمس
كسوف الشمس

تحدث الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس المتفرغ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن الكسوف الشمسي المنتظر.

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وقال الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس المتفرغ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم"،: "ما سيحدث يوم 8 إبريل هو حدث عادي ويحدث كل 18 شهر".

 

وأضاف: "هناك حالة من الهلع والمبالغة حول هذا الحدث"، موضحا: "في مصر شهدنا في عام 2006 حدوث كسوف كلي للشمس، وكان في منطقة السلوم".

وأشار الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس المتفرغ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،: "الكسوف الكلي للشمس حدث طبيعي، وفي عام 2027 سيحدث كسوف كلي للشمس في مصر بوادي الملوك بالأقصر".

واسترسل: "لن يكون هناك ظلام دامس، لكن القمر سيغطي كامل قرص الشمس"، موضحا: "في مصر لن نشاهد هذا الكسوف لأنه سيحدث ليلا بعد غروب الشمس".

الكسوف الشمسي

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