كسوف القزم الأبيض مع الشمس..متغير كارثي جديد اكتشفه علماء الفلك|ما القصة ؟

اكتشف علماء الفلك من معهد لايبنيز للفيزياء الفلكية بوتسدام في ألمانيا، بالاشتراك مع باحثين آخرين في مواقع أخرى، نظامًا مغناطيسيًا متغيرًا كارثيًا جديدًا في الكون.

متغير كارثي في الكون

تم الكشف عن هذا الاكتشاف من خلال تحليل البيانات التي تلقوها من الأقمار الصناعية XMM-Newton وGaia التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. ويعتقد أن هذا النظام ينتمي إلى فئة النظم القطبية المتغيرة.

تشتمل النظم القطبية على أنظمة نجمية ثنائية تتكون من قزم أبيض ونجم مصاحب، حيث يشهد هذا النظام تغيرات غير منتظمة في سطوعه بشكل ملحوظ. وتتميز النظم القطبية عن الأنظمة الأخرى من نفس الفئة بوجود مجال مغناطيسي قوي جدًا في أقزام النجم القزم الأبيض.

وقد قام فريق من العلماء بقيادة ساميت أوك من معهد لايبنيز للفيزياء الفلكية بوتسدام بتحديد نظام قطبي جديد يحمل التصنيف XMM J152737.4-205305.9، والمعروف اختصارًا بـ XMM 152737.

تم تحديد هذا النظام عن طريق ربط بيانات الكتالوج الخاص بالمصادر المتغيرة التي تم الإعلان عنها في إصدار Gaia Data Release 3 (DR3) مع أرشيف بيانات XMM-Newton.

الفيزياء والنجوم

وفي ورقتهم البحثية، أوضح الباحثون أنهم قاموا بربط إحداثيات المصدر المرصود في كتالوج DR3 ضمن أرشيف بيانات XMM-Newton، بهدف اكتشاف وتحديد المتغيرات الكارثية المغناطيسية الجديدة.

تعتبر هذه النتائج أهمية كبيرة في فهمنا للظواهر الفيزيائية المتعلقة بالنجوم الثنائية المغناطيسية وتطورها. كما أنها تسهم في توسيع معرفتنا بالأنظمة المتغيرة في الكون والتفاعلات المعقدة التي تحدث فيها.

تفاعلات معقدة

يعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة في مجال الفلك، حيث يساهم في زيادة فهمنا للكون وتنوع النظم الفلكية المختلفة التي تحتوي على نجوم متغيرة.

حدد فريق من علماء الفلك بقيادة ساميت أوك من AIP، متغيرًا كارثيًا جديدًا، والذي حصل على التصنيف XMM J152737.4-205305.9 (أو XMM 152737 للاختصار)، من خلال ربط كتالوج مرشح السيرة الذاتية الصادر عن Gaia Data Release 3 (DR3) مع أرشيف XMM-نيوتن.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "من أجل اكتشاف وتحديد المتغيرات الكارثية المغناطيسية الجديدة، قمنا بربط إحداثيات المصدر في هذا الكتالوج [DR3] ضمن أرشيف بيانات XMM-Newton".

كسوف القزم الأبيض

ووفقا للدراسة، فإن XMM 152737 لديه فترة تتوافق مع خاصية الدوران المتزامن التي تمت ملاحظتها في القطبين. وتم العثور على المصدر لعرض انخفاضين يظهران نمطًا متكررًا بفترة دقيقة تبلغ حوالي 112.4 دقيقة.

وأوضح العلماء أن مثل هذه الانخفاضات قد تكون ناجمة عن كسوف القزم الأبيض من قبل النجم المانح أو حجب منطقة التراكم على القزم الأبيض بواسطة تيار التراكم.

تظهر الملاحظات أن XMM 152737 لديه خطوط انبعاث بارزة تتوافق مع الهيدروجين والهيليوم. تشير هذه النتيجة بقوة إلى أن الجسم عبارة عن متغير كارثي من النوع القطبي.

ووجدت الدراسة أن XMM 152737 يقع على بعد حوالي 3770 سنة ضوئية من الأرض، ويقدر لمعان الأشعة السينية الخاص به بما بين 30 و60 نونيليون إرج/ثانية. وبافتراض أن النظام يعاني من الكسوف، فقد حسب مؤلفو الورقة أن القزم الأبيض والنجم الثانوي لهما كتلتان تبلغ 0.8 و0.14 كتلة شمسية، على التوالي.