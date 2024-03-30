عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كسوف القزم الأبيض مع الشمس..متغير كارثي جديد اكتشفه علماء الفلك|ما القصة ؟

صدى البلد

اكتشف علماء الفلك من معهد لايبنيز للفيزياء الفلكية بوتسدام في ألمانيا، بالاشتراك مع باحثين آخرين في مواقع أخرى، نظامًا مغناطيسيًا متغيرًا كارثيًا جديدًا في الكون. 

متغير كارثي في الكون

تم الكشف عن هذا الاكتشاف من خلال تحليل البيانات التي تلقوها من الأقمار الصناعية XMM-Newton وGaia التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية. ويعتقد أن هذا النظام ينتمي إلى فئة النظم القطبية المتغيرة.

تشتمل النظم القطبية على أنظمة نجمية ثنائية تتكون من قزم أبيض ونجم مصاحب، حيث يشهد هذا النظام تغيرات غير منتظمة في سطوعه بشكل ملحوظ. وتتميز النظم القطبية عن الأنظمة الأخرى من نفس الفئة بوجود مجال مغناطيسي قوي جدًا في أقزام النجم القزم الأبيض.

txt

قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفع بتعزيزات عسكرية لمدينة طوباس بالضفة الغربية واندلاع الاشتباكات

txt

اعتقال جاسوس اسرائيلي في ماليزيا دخل بجواز سفر مزيف

وقد قام فريق من العلماء بقيادة ساميت أوك من معهد لايبنيز للفيزياء الفلكية بوتسدام بتحديد نظام قطبي جديد يحمل التصنيف XMM J152737.4-205305.9، والمعروف اختصارًا بـ XMM 152737. 

تم تحديد هذا النظام عن طريق ربط بيانات الكتالوج الخاص بالمصادر المتغيرة التي تم الإعلان عنها في إصدار Gaia Data Release 3 (DR3) مع أرشيف بيانات XMM-Newton.

الفيزياء والنجوم

وفي ورقتهم البحثية، أوضح الباحثون أنهم قاموا بربط إحداثيات المصدر المرصود في كتالوج DR3 ضمن أرشيف بيانات XMM-Newton، بهدف اكتشاف وتحديد المتغيرات الكارثية المغناطيسية الجديدة.

تعتبر هذه النتائج أهمية كبيرة في فهمنا للظواهر الفيزيائية المتعلقة بالنجوم الثنائية المغناطيسية وتطورها. كما أنها تسهم في توسيع معرفتنا بالأنظمة المتغيرة في الكون والتفاعلات المعقدة التي تحدث فيها.

تفاعلات معقدة

يعد هذا الاكتشاف خطوة مهمة في مجال الفلك، حيث يساهم في زيادة فهمنا للكون وتنوع النظم الفلكية المختلفة التي تحتوي على نجوم متغيرة. 

حدد فريق من علماء الفلك بقيادة ساميت أوك من AIP، متغيرًا كارثيًا جديدًا، والذي حصل على التصنيف XMM J152737.4-205305.9 (أو XMM 152737 للاختصار)، من خلال ربط كتالوج مرشح السيرة الذاتية الصادر عن Gaia Data Release 3 (DR3) مع أرشيف XMM-نيوتن.

وكتب الباحثون في ورقتهم البحثية: "من أجل اكتشاف وتحديد المتغيرات الكارثية المغناطيسية الجديدة، قمنا بربط إحداثيات المصدر في هذا الكتالوج [DR3] ضمن أرشيف بيانات XMM-Newton".

كسوف القزم الأبيض

ووفقا للدراسة، فإن XMM 152737 لديه فترة تتوافق مع خاصية الدوران المتزامن التي تمت ملاحظتها في القطبين. وتم العثور على المصدر لعرض انخفاضين يظهران نمطًا متكررًا بفترة دقيقة تبلغ حوالي 112.4 دقيقة.

 وأوضح العلماء أن مثل هذه الانخفاضات قد تكون ناجمة عن كسوف القزم الأبيض من قبل النجم المانح أو حجب منطقة التراكم على القزم الأبيض بواسطة تيار التراكم.

تظهر الملاحظات أن XMM 152737 لديه خطوط انبعاث بارزة تتوافق مع الهيدروجين والهيليوم. تشير هذه النتيجة بقوة إلى أن الجسم عبارة عن متغير كارثي من النوع القطبي.

ووجدت الدراسة أن XMM 152737 يقع على بعد حوالي 3770 سنة ضوئية من الأرض، ويقدر لمعان الأشعة السينية الخاص به بما بين 30 و60 نونيليون إرج/ثانية. وبافتراض أن النظام يعاني من الكسوف، فقد حسب مؤلفو الورقة أن القزم الأبيض والنجم الثانوي لهما كتلتان تبلغ 0.8 و0.14 كتلة شمسية، على التوالي.

الاقمار الصناعية الباحثون العلماء الدراسات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 3 جنيهات| مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار رسميًا الآن بالبنوك

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

صرفت ملايين على النادي ووالدي بيعمل مشاكل.. أمير مرتضى منصور يكشف أسرار وكواليس عن الزمالك

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

30 جنيهًا| تراجع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ.. وهذا ثمن كرتونة البيض الأحمر

تم تطبيقها رسميا.. حقيقة صرف معاشات شهر أبريل 2024 بزيادة جديدة

ترشيحاتنا

الطن بـ 10 آلاف دولار.. الفلاحين: جنوب الصعيد قد يصلح لزراعة الكاكاو

145 مليار دولار بحلول 2030 .. الحكومة تزف بشرى للمصريين

مدبولي: نمو الاقتصاد المصري يعتمد على القطاعات الإنتاجية

عقوبة إيقاف جديدة تنتظر الزمالك بسبب باتشيكو.. اعرف الحكاية

جارديان: أزمة الحريديم تهدد نتنياهو.. وحزب شاس: تنمر على طلاب التوراة

رغم الاستبعاد.. عبد الله السعيد وناصر ماهر يطلبان الانضمام لمعسكر الزمالك.. لماذا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة خالد سليم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

منتصر زيتون: القرار رقم 9 معوق لاستيراد السيارات ويجب النظر فيه وتوفير الدولار

5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى يجب عليك تناولها يوميا

سفرة رمضان| طريقة عمل البطاطس المحشية

فيديو

الشقة نحس.. نجل فؤاد المهندس يكشف عن مفاجأة بعد احتراق منزل والده بالزمالك

محمود الحديني يحكي لـ«صدى البلد» سر عودته بعد غياب 12 عامًا عن التمثيل

أغرب حالة بالعالم .. رجل يتزوج سيدتين برأسين وجسم واحد

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

اﻟﻤﺰﻳﺪ