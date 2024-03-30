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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منطقة نياجرا تعلن حالة الطوارئ قبل كسوف الشمس التاريخي

صدى البلد

مع تزايد الترقب للكسوف الكلي للشمس القادم في 8 أبريل، اتخذت منطقة نياجرا في كندا إجراءات استباقية بإعلان حالة الطوارئ استعدادا لتدفق الزوار المتوقع توافدهم على المنطقة. ويسلط هذا الإعلان، الذي أوردته وكالة أسوشيتد برس، الضوء على أهمية هذا الحدث السماوي، حيث يمثل أول كسوف كلي للشمس يلامس مقاطعة أونتاريو منذ عام 1979.

وتم تصنيف شلالات نياجرا، المشهورة بجمالها الطبيعي، كواحدة من المواقع الرئيسية لمشاهدة الكسوف، مما لفت انتباه مجلة ناشيونال جيوغرافيك وجذب ما يقدر بمليون متفرج. ويتوقع عمدة شلالات نياجرا، جيم ديوداتي، أرقامًا قياسية من الزوار، مشددًا على حجم هذا الحدث السماوي النادر.

واستجابة للزيادة المتوقعة في السياحة، قامت بلدية نياجرا الإقليمية بتنشيط بروتوكولات الطوارئ لمواجهة التحديات المحتملة مثل الازدحام المروري، وزيادة الطلب على خدمات الطوارئ، والضغوط المحتملة على شبكات الاتصالات. ويهدف إعلان حالة الطوارئ إلى تسهيل التنسيق الفعال وتخصيص الموارد لضمان سلامة ورفاهية السكان والزوار على حد سواء خلال هذا الحدث الاستثنائي.

ومن المقرر أن يبدأ كسوف الشمس على ساحل المحيط الهادئ بالمكسيك في الصباح قبل أن يعبر الولايات المتحدة من تكساس إلى ماين ويبلغ ذروته في شرق كندا في وقت متأخر من بعد الظهر. في حين أن مسار الكسوف الكلي يعد بمشهد آسر لأولئك المحظوظين بما يكفي لمشاهدته، فإن المناطق في جميع أنحاء القارة ستشهد درجات متفاوتة من الكسوف الجزئي.

ومع تكثيف الاستعدادات في جميع أنحاء منطقة نياجرا، تعمل السلطات بجد لإدارة الخدمات اللوجستية وضمان تجربة سلسة لجميع الحاضرين، مما يؤكد أهمية هذا الحدث السماوي في جمع المجتمعات معًا للاستمتاع بعجائب الكون.

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