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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

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اليمن.. مصرع وإصابة 7 جنود بهجوم للقاعدة في أبين

صدى البلد


قتل وأصيب 7 جنود من أفراد القوات المسلحة الجنوبية، جنوبي اليمن، مساء السبت، إثر كمين مسلّح، نصبه عناصر من تنظيم "القاعدة"، شرقي محافظة أبين.

وقالت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، إن مسلحين من عناصر "القاعدة"، شنوا هجومًا مسلحًا استهدف دورية تابعة للواء الخامس دعم وإسناد، شرقي مديرية مودية، بمحافظة أبين، ما أسفر عن مقتل 3 أفراد وإصابة 4 آخرين.

من جهته، ذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة الجنوبية، أن الكمين وقع في منطقة "صرّة المشائخ"، غربي وادي "عومران" التابع لمديرية مودية.

وأشار إلى وقوع اشتباك مسلح بين الطرفين، أدى كذلك إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر تنظيم "القاعدة".

وأكدت القوات المسلحة الجنوبية، أن الكمين جاء على إثر "حملات التمشيط والملاحقة لفلول عناصر تنظيم القاعدة في محافظة أبين، وتحديدًا في المرتفعات والسلاسل الجبلية الوعرة، شرق مديرية مودية".

ومنذ أغسطس من العام 2022، تشنّ القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، ووحدات أمنية حكومية بمحافظة أبين، عملية عسكرية تدعى "سهام الشرق"، بهدف تطهير مناطقها من عناصر القاعدة.

 

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