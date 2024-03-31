احذر.. شبكة السقف تدمر المحرك وتستهلك الوقود حتى لو كانت فارغة|كيف ذلك؟

بعد ارتفاع أسعار البنزين، هذا هو الوقت المناسب لضبط استراتيجيات القيادة الخاصة بك لتحقيق أقصى كفاءة لاستهلاك الوقود وتخفيف الضغط على ميزانيتك، والحفاظ على عمر المحرك لمدة أطول.

وحذر خبراء استهلاك الوقود من استخدام بكة السقف عند عدم الحاجة إليها لأنها قد تدمر المحرك وتزيد من استهلاك الوقود.

كن حذرًا بشأن الديناميكية الهوائية

قم بإزالة حوامل السقف عند عدم استخدامها: في السرعات العالية على الطرق السريعة، يستهلك أكثر من 50% من قوة المحرك للتغلب على مقاومة الهواء.

تجنب إضافة الأشياء غير الضرورية على السقف.

قام خبراء السيارات بإجراء اختبارات لاقتصاد استهلاك الوقود عند السرعة العالية على الطرق السريعة باستخدام نيسان ألتيما وتويوتا راف 4 مع حامل سقف وحامل الذيل وصندوق السقف.

كان حمل دراجتين جبليتين على السقف له أكبر تأثير، حيث زاد استهلاك الوقود لدى ألتيما بمقدار 13 ميلاً للجالون، من 46 ميلاً للغالون إلى 33 ميلاً للغالون.

وانخفضت راف 4 بمقدار 7 ميلاً للجالون، من 39 ميلاً للجالون إلى 32 ميلاً للجالون.

حتى عند القيادة بحامل سقف فارغ، يستهلك الوقود بسرعة: حيث انخفضت كفاءة استهلاك الوقود لدى ألتيما بمقدار 5 ميلاً للجالون، وتراجعت راف 4 بمقدار 2 ميلاً للجالون.

وخسرت نيسان 12 ميلاً للجالون عندما تم تثبيت الدراجات على الحامل الخلفي، بينما كانت تويوتا أقل بخمسة ميلا للجالون.

كانت الدراجات تبرز خارج جوانب السيدان، ما أدى إلى زيادة سحب الوقود، على الرغم من أنها كانت في الغالب مخفية خلف هيكل راف 4 الأوسع والأكثر صندوقية.

وأدى صندوق السقف إلى انخفاض بمقدار 9 ميلاً للجالون لدى ألتيما، وانخفضت راف 4 بمقدار 5 ميلاً للجالون.

بشكل عام، لم يؤثر السحب الهوائي بنفس القدر على راف 4 الصندوقية بالمقارنة مع ألتيما الأنيقة.