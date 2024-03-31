عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

احذر.. شبكة السقف تدمر المحرك وتستهلك الوقود حتى لو كانت فارغة|كيف ذلك؟

شبكة السقف
شبكة السقف

بعد ارتفاع أسعار البنزين، هذا هو الوقت المناسب لضبط استراتيجيات القيادة الخاصة بك لتحقيق أقصى كفاءة لاستهلاك الوقود وتخفيف الضغط على ميزانيتك، والحفاظ على عمر المحرك لمدة أطول.

وحذر خبراء استهلاك الوقود من استخدام بكة السقف عند عدم الحاجة إليها لأنها قد تدمر المحرك وتزيد من استهلاك الوقود. 

 

كن حذرًا بشأن الديناميكية الهوائية

  • قم بإزالة حوامل السقف عند عدم استخدامها: في السرعات العالية على الطرق السريعة، يستهلك أكثر من 50% من قوة المحرك للتغلب على مقاومة الهواء.
  • تجنب إضافة الأشياء غير الضرورية على السقف.

قام خبراء السيارات بإجراء اختبارات لاقتصاد استهلاك الوقود عند السرعة العالية على الطرق السريعة باستخدام نيسان ألتيما وتويوتا راف 4 مع حامل سقف وحامل الذيل وصندوق السقف. 

كان حمل دراجتين جبليتين على السقف له أكبر تأثير، حيث زاد استهلاك الوقود لدى ألتيما بمقدار 13 ميلاً للجالون، من 46 ميلاً للغالون إلى 33 ميلاً للغالون. 

وانخفضت راف 4 بمقدار 7 ميلاً للجالون، من 39 ميلاً للجالون إلى 32 ميلاً للجالون.

حتى عند القيادة بحامل سقف فارغ، يستهلك الوقود بسرعة: حيث انخفضت كفاءة استهلاك الوقود لدى ألتيما بمقدار 5 ميلاً للجالون، وتراجعت راف 4 بمقدار 2 ميلاً للجالون. 

وخسرت نيسان 12 ميلاً للجالون عندما تم تثبيت الدراجات على الحامل الخلفي، بينما كانت تويوتا أقل بخمسة ميلا للجالون.

كانت الدراجات تبرز خارج جوانب السيدان، ما أدى إلى زيادة سحب الوقود، على الرغم من أنها كانت في الغالب مخفية خلف هيكل راف 4 الأوسع والأكثر صندوقية.

وأدى صندوق السقف إلى انخفاض بمقدار 9 ميلاً للجالون لدى ألتيما، وانخفضت راف 4 بمقدار 5 ميلاً للجالون.

بشكل عام، لم يؤثر السحب الهوائي بنفس القدر على راف 4 الصندوقية بالمقارنة مع ألتيما الأنيقة.

البنزين أسعار البنزين توفير الوقود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد إجازة عيد الفطر 2024| بالتواريخ والأيام.. وعطلات أبريل

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

وفر 650 ألف جنيه.. اركب كيا سبورتاج 2023 بأرخص سعر "كسر زيرو"

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

موضوعات متعلقة

السكوتر الدبابة للطرق الوعرة.. مواصفاته وكيف يعمل؟

منتصر زيتون: القرار رقم 9 معوق لاستيراد السيارات ويجب النظر فيه وتوفير الدولار

إنجاز تاريخي.. تسلا تحتفل بإنتاج 6 ملايين سيارة

الصين تسيطر.. ربع السيارات الكهربائية في شوارع أوروبا مصنعة في هونج كونج

بسبب مشكلة خطيرة.. السيارات الكهربائية قد تسبب تلف الكلى والأعصاب وصعوبة التنفس

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

تهدد سلامة السائق.. استدعاء سيارة آودي e-tron GT بسبب مشاكل بالبطارية

بدون زجاج خلفي .. شاهد أحدث سيارة تثير الجدل

ترشيحاتنا

بعد قليل .. الحكم على المتهم في واقعة تلحين القرآن الكريم

تباين أسعار العملات العربية.. استقرار الريال وتراجع الدينار

سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: حزمة أولى من قرض المليار يورو قبل الصيف

القاهرة 29.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 31 مارس 2024

انتظار القرارات الرسمية.. مفاجأة لطلاب الثانوية العامة حول تطبيق نظام التحسين

إعلامي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع روستوف الروسي لضم إياد العسقلاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: الحمير تحب الصيف وتكره هذا الفصل

هدى المفتي بإطلالات جريئة تثير الجدل على السوشيال ميديا

احذر.. شبكة السقف تدمر المحرك وتستهلك الوقود حتى لو كانت فارغة|كيف ذلك؟

انخفاض أسعار السيارات 25%.. السبع: فرصة للشراء والاستثمار

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ